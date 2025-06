Las palabras colombianas que ningún extranjero entiende cuando visita el país

Cada región colombianatiene palabras propias de su cultura e idiosincrasia. Incluso, lo que en Bogotásignifica una cosa, en Medellínse puede tratar de otra. O lo que en Barranquilla quiere decir cierto tema, en Cali es totalmente diferente.

En el Diccionario de Colombianismos se recopilan y definen las palabras, expresiones y usos lingüísticos que son propios o característicos del español hablado en Colombia. En este libro se encuentran los regionalismos; es decir, que se usan en una o varias regiones de Colombia, pero no en todo el país. También la jergas y coloquialismos, que son expresiones de uso informal o propias de ciertos grupos sociales.

La inteligencia artificial de Googleseleccionó algunos de los colombianismos que quien sepa español, pero no viva en el país, quizá no entienda a su llegada por primera vez. Gemini destacó que el español de Colombia, aunque es uno de los acentos más neutros y fáciles de entender para muchos hispanohablantes, tiene una gran riqueza de palabras y expresiones coloquiales que pueden resultar confusas para quienes no están familiarizados con ellas.



Lista de palabras:

Avispado/a: Se refiere a una persona astuta, inteligente, rápida para entender o reaccionar.

Ejemplo: "Ese niño es muy avispado, siempre encuentra la solución"

Ejemplo: "¡Qué bacana tu fiesta anoche!"

Ejemplo: "No hagas eso, ¡qué boleta!"

Ejemplo: "Guarda todos esos chécheres en el cajón"

Ejemplo: "Ese almacén vende ropa muy chichipata"

Ejemplo (positivo): "¡Qué chimba de concierto!"

Ejemplo (negativo): "Esa bicicleta me salió chimba"

Chino/a: Se usa de forma cariñosa o informal para referirse a un niño o una niña, o incluso a una persona joven.

Ejemplo: "Venga, chino, ayúdeme aquí"

Ejemplo: "Ese culicagado no entiende nada"

Ejemplo: "No deje el celular sobre la mesa, no dé papaya"

Ejemplo: "Estoy desparchado este fin de semana"

Ejemplo: "Tengo un guayabo terrible hoy"

Ejemplo: "Me da jartera ir a trabajar hoy"

Ejemplo: "No sea líchigo y pida otra gaseosa"

Ejemplo: "¡Qué mamera esta clase!"

Ejemplo: "Me dio una ñapa de papas fritas"

Ejemplo: "Quítate los zapatos, tienes pecueca"

Ejemplo: "Ponte las pilas para el examen"

Ejemplo: "No sea sapo y no cuente lo que escuchó"

Ejemplo: "Está entusada por su exnovio"

Ejemplo: "Pásame esa vaina." o "¡Qué vaina tan complicada!"

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL