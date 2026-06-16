Los detalles en videos de Gaspi que habrían predicho su muerte: "Llévame con Dios"

La muerte de Gaspar Prim, conocido en redes sociales y en su canal de YouTube como Gaspi, continúa generando conmoción entre millones de seguidores en Argentina y otros países de habla hispana. El joven creador de contenido falleció el pasado 14 de junio en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. En la tragedia también perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas.

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Entre los pasajeros del mismo helicóptero en que iban Tree y Prim había también un productor musical brasileño y un cineasta argentino. Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.

Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.



Los inquietantes detalles en videos de Gaspi previos a su muerte

Tras conocerse la noticia de la muerte de Prim, en redes sociales comenzó a circular nuevamente un video publicado por Gaspi en diciembre de 2024, que había sido presentado como una especie de regreso tras un período de ausencia prolongada de aproximadamente dos años. Ese material, titulado "El regreso de Gaspi", es el que hoy concentra gran parte de las teorías que habrían predicho la fecha de su muerte por ciertos fragmentos que los usuarios consideran escalofriantes.



En ese video, Gaspi inicia con una reflexión sobre su alejamiento de las plataformas. Frente a cámara, dice: "Se estarán preguntando qué hice o dónde estuve estos últimos dos años. Y yo lo que me pregunto es dónde están ustedes. Yo estuve acá, en el mismo lugar de siempre". A través de una narrativa profundamente íntima, Gaspi "comparte su viaje de introspección, las sombras detrás de la popularidad y el inesperado giro que tomó su vida fuera de los reflectores", indica la descripción del video.



A lo largo del mismo material, el creador de contenido menciona de manera implícita aspectos vinculados a su estado personal, con referencias que sus seguidores interpretaron como una etapa marcada por dificultades emocionales y por el desgaste propio de la vida en internet. Sin embargo, el video mantiene un tono de reconstrucción personal y de reinicio de su actividad creativa. "A todos los que creen en las segundas oportunidades", indicó en su momento.

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Uno de los fragmentos que más repercusión generó tras su muerte ocurre en una escena dentro de un taxi. En ese momento, la cámara muestra el tablero del vehículo donde aparece el número "6:14". Tras conocerse el fallecimiento del youtuber el 14 de junio de 2026, a más de un año de la fecha de publicación de este documental, usuarios comenzaron a vincular ese detalle como una premonición de la fecha del accidente en el que perdió la vida Prim.



"Gaspi camino a la velada" y la aparición del helicóptero

Otro de los videos que volvió a circular en redes es "Gaspi camino a la velada", el evento anual de lucha del reconocido creador de contenido y youtuber Ibai Llanos. El video presenta una pieza de comedia en una trama de "atraco" que se descontrola hasta volverse absurda. En formato de documental, Gaspi se introduce en un campamento de entrenamiento extremo. "Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien… el día que deje de buscar estaré muerto", comienza diciendo.

En este contenido, el humorista Gaspi aparece realizando entrenamientos con dicho entrenador estricto y en una de las escenas, casi al final de la trama, un helicóptero pasa por encima de él y le entrega una caja, en la que detalla va "su vida". La imagen cobró relevancia tras la muerte del creador, debido a que el accidente en el que falleció ocurrió a bordo de uno de los helicópteros involucrados en la colisión en Río de Janeiro.

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En el mismo video también vuelve a aparecer el número "06 14", nuevamente asociado por usuarios al mismo vehículo visto en el otro contenido. Según los comentarios que circularon en redes, este detalle se muestra en un momento narrativo en el que ocurre la muerte de un personaje dentro de la ficción del video.

Ese segmento también incluye un diálogo con el taxista, donde el creador de contenido, una vez sube al vehículo, expresa la frase: "Llévame con Dios". En el contexto original del video, la escena formaba parte de una construcción narrativa de dramatización donde el personaje de Gaspi escapaba de la muerte de un personaje. Sin embargo, tras su muerte, este es uno de los detalles que más han lamentado seguidores de su humor.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co