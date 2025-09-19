Ganador de un Grammy murió en grave accidente de avión en Estados Unidos: chocaron cerca de colegio

Un grave accidente aéreo se registró en la tarde de este jueves 18 de septiembre en la localidad de Franklin, un pueblo ubicado en el condado de Macon en estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando un avión monomotor Cirrus SR22T se precipitó a tierra en las cercanías de la escuela primaria Iotla Valley. El hecho movilizó de inmediato a las autoridades locales, que confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los tres ocupantes de la aeronave.

La Oficina del Sheriff del condado de Macon informó que, pese a la magnitud del siniestro, ningún estudiante ni miembro del personal del centro educativo resultó afectado. “A los padres de familia con hijos en la escuela Iotla. Los estudiantes y el personal están a salvo. Hubo un accidente aéreo en la propiedad vecina. De nuevo, todos los estudiantes y el personal están a salvo”, señaló la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la aeronave había despegado del aeropuerto John C. Tune en Nashville, Tennessee, poco después de la 1:40 p. m. con destino a Franklin, pero alrededor de las 3:00 p. m. se estrelló en un campo abierto cercano al colegio. El número de matrícula del avión, identificado como N218VB, según conoció el canal de televisión local WLOS News 13, permitió confirmar que pertenecía al piloto registrado en Brentwood, Tennessee.



La FAA, junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), abrió de inmediato una investigación para esclarecer lo ocurrido. En un correo electrónico citado por el medio citado, la NTSB indicó que un investigador se desplazaría hasta la zona para adelantar la recopilación de evidencias y entrevistar a los testigos. “Se espera que un investigador de la NTSB llegue al lugar mañana. Es posible que haya información adicional disponible una vez que el investigador llegue al lugar”, precisó la entidad.

El teniente Joshua Dowdle, de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, confirmó al mismo medio que su institución colabora en las labores de apoyo en el terreno, mientras los equipos de emergencia desplegaron personal para asegurar la zona. Imágenes difundidas por la cadena WYFF mostraron a socorristas cubriendo con una lona los restos de la aeronave blanca que quedó incrustada en el suelo.



Identifican primera víctima de grave accidente: es famoso compositor que trabajó con Taylor Swift

Horas después del accidente, distintas organizaciones relacionadas con la música country confirmaron la identidad de una de las víctimas fatales. Se trataba de Brett James, de 57 años, compositor estadounidense, ganador del premio Grammy e integrante del Nashville Songwriters Hall of Fame (El salón de la fama de los compositores de Nashville).

“El Salón Nacional de la Fama de los Compositores lamenta la prematura pérdida del miembro Brett James (‘Jesús toma el volante’ / ‘When The Sun Goes Down’), un inductado de 2020 que murió en un accidente de avión de un pequeño motor en septiembre. Tenía 57 años”, indicó un comunicado publicado en Facebook.

La Asociación Internacional de Compositores de Nashville (NSAI, por sus siglas en inglés) también confirmó la noticia en su cuenta oficial de Facebook: “La familia NSAI está aturdida por la muerte del miembro de la junta y compositor Brett James. La pérdida es profunda”.

El accidente cobró la vida de otras dos personas que viajaban a bordo del Cirrus SR22T, aunque hasta el momento no se han revelado sus identidades. Según registros de vuelo de FlightAware, "James" figuraba como propietario de la aeronave, registrada bajo su nombre legal, Brett Cornelius, y tenía previsto despegar hacia Carolina del Norte a la 1:15 p. m., aunque finalmente salió más tarde de Nashville.

Medios como WTVF detallaron que la avioneta impactó en un terreno próximo al colegio Iotla Valley Elementary School, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona. Sin embargo, las autoridades reiteraron que no hubo heridos en tierra.

James fue autor de más de 800 canciones grabadas por artistas de gran reconocimiento, entre ellos Tim McGraw, Taylor Swift, Keith Urban, Rascal Flatts, Backstreet Boys, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean, Paulina Rubio y Bon Jovi. Uno de sus mayores logros fue la canción Jesus, Take the Wheel, escrita para Carrie Underwood, que alcanzó el puesto número 20 en la lista Billboard Hot 100 y le valió un premio Grammy a la mejor canción country.

Nacido el 5 de junio de 1968 en Columbia, Misuri, James pasó su infancia en Oklahoma. Tras graduarse en la Universidad Baylor de Texas, inició estudios de medicina en la Universidad de Oklahoma, aunque abandonó la carrera para dedicarse de lleno a la música. Su primer contrato discográfico lo firmó con Arista Nashville en 1995, donde lanzó un álbum en solitario. Poco después inició su trayectoria como compositor con temas para Billy Ray Cyrus, Kenny Chesney y Martina McBride, y en 2001 consiguió su primer número uno con Who I Am, interpretada por Jessica Andrews.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo reserva las causas exactas del accidente. Tanto la FAA como la NTSB señalaron que se trata de un proceso de investigación en curso y que, una vez recopilada la información preliminar, emitirán un informe con las conclusiones iniciales.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

