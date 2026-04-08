Los problemas de salud por los que Silvia Corzo trabajó su amor propio y se "casó" con ella misma

La noticia de que la reconocida presentadora Silvia Corzo se "casó consigo misma" inundó las redes sociales, despertando desde curiosidad hasta críticas feroces. Sin embargo, detrás de los titulares sensacionalistas y las imágenes de un vestido blanco en medio de la naturaleza, se esconde una poderosa historia de supervivencia, sanación física y salud mental.

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Lo que muchos calificaron como una excentricidad fue, en realidad, el cierre de un doloroso capítulo marcado por enfermedades crónicas y el agotamiento extremo de una mujer que años atrás se olvidó de existir para complacer a los demás.



¿Qué problemas de salud llevaron a Silvia Corzo a cambiar su vida?

Para Silvia Corzo, el camino hacia este compromiso simbólico no comenzó con un deseo de protagonismo, sino con una crisis de salud multiorgánica. Durante su etapa más exitosa en la televisión, mientras informaba diariamente a millones de colombianos, su cuerpo estaba librando una batalla interna silenciosa.

Corzo fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune desde hace años, la cual se agravó debido a los altos niveles de estrés y la carga emocional de su profesión. Según relató en diálogo con Aguas Profundas, sufrió de fatiga crónica y fibromialgia, condiciones que ella misma asocia directamente con el burnout o agotamiento profesional.



"Esa fatiga es burnout, eso es un tema de agotamiento... tuve incapacitada por dos meses, encerrada en mi cuarto durmiendo y acomodando mis horarios, bajando el nivel de cortisol", explicó Corzo. El dolor físico era tan intenso que en ocasiones no podía levantarse de la cama, enfrentando una realidad donde los analgésicos ya no eran suficientes.



Tratando de entender por qué estaba enfrentando estos padecimientos, Silvia Corzo identificó que sus problemas físicos eran la manifestación de un patrón psicológico de autoexigencia y búsqueda constante de aprobación externa. Durante años, Corzo se "abandonó" a sí misma para ser la hija, madre, pareja y empleada perfecta.

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Por eso empezó un camino de amor propio que la llevó a tomar la decisión de comprometerse con ella misma y realizar la ceremonia que se hizo viral. "Me comprometo a ser fiel, a ser leal a mí, a no abandonarme más en ninguna relación para buscar aprobación o aceptación, que es lo que durante muchos años sin darme cuenta hice", fueron los votos de la periodista en el ritual que celebró en privado acompañada por sus amigos y seres queridos.

Aunque el término "matrimonio" fue popularizado por los medios tras la publicación de un amigo, para Silvia fue un "acto de compromiso" realizado con plena consciencia. El ritual incluyó votos, un vestido significativo y la presencia de sus seres queridos, incluyendo a su hijo Pablo, quien fue su cómplice en este camino. Silvia explicó la lógica detrás de esta decisión: "Si de verdad uno se va a comprometer con alguien, primero debería ofrecerle al otro lo que uno ya es capaz de darse a sí mismo".

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La decisión de "casarse consigo misma" tuvo un efecto casi inmediato en su bienestar. Al establecer límites claros y aprender a decir "no", sus niveles de estrés disminuyeron drásticamente. Corzo asegura que los síntomas de sus enfermedades empezaron a disminuir y su sistema nervioso se reguló, permitiéndole dejar los medicamentos para la ansiedad y el dolor.

"El cuerpo reacciona cuando tú haces algo que no quieres... empecé a sentir paz porque fue como un rompecabezas, un acomodo, un ajuste", afirmó la periodista.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.