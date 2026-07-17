Video | Cucaracha aterrizó sobre reconocida periodista en pleno vivo y su reacción se hizo viral

Lo que parecía ser una transmisión rutinaria sobre las altas temperaturas que afectan a California terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales más comentados de las últimas horas. La periodista estadounidense Rachel Menitoff, reportera del canal KTLA de Los Ángeles, sorprendió a miles de espectadores por la manera en que reaccionó cuando una cucaracha voladora se posó sobre su cuerpo mientras realizaba un informe en directo.



Reportera se volvió viral por su reacción ante una cucaracha voladora

El incidente ocurrió en Sherman Oaks, un sector de Los Ángeles, donde la comunicadora reportaba sobre los riesgos asociados a una intensa ola de calor que afecta a la región. Mientras explicaba la situación frente a las cámaras y sostenía un micrófono, un insecto apareció inesperadamente y aterrizó sobre la parte posterior de su cuello. Las imágenes muestran cómo la cucaracha comenzó a desplazarse lentamente por la ropa de la periodista. El insecto recorrió parte de su hombro, pasó por el área del pecho e incluso llegó hasta el micrófono antes de volver a levantar vuelo. Todo quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue la presencia de la cucaracha, sino la reacción de Menitoff. A pesar de percibir que algo caminaba sobre su cuerpo, la reportera mantuvo la calma durante toda la intervención. No gritó, no interrumpió el informe y tampoco realizó gestos evidentes de nerviosismo frente a la audiencia. Por el contrario, continuó hablando con normalidad hasta concluir el reporte.

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

Según diversos medios estadounidenses que replicaron el episodio, la periodista logró completar su intervención sin perder el hilo de la información, demostrando una capacidad de concentración que muchos calificaron como ejemplar. El profesionalismo exhibido durante esos segundos se convirtió en el principal tema de conversación entre televidentes, colegas y usuarios en redes sociales. Sin embargo, una vez terminó la emisión y recibió el pase de regreso al estudio, la tensión acumulada salió a flote. Menitoff comenzó a sacudirse la ropa y a revisar sus hombros para asegurarse de que la cucaracha ya no estuviera sobre ella. La escena provocó risas entre algunos de sus compañeros, quienes reconocieron que difícilmente habrían reaccionado con la misma serenidad.



Las reacciones en internet no tardaron en multiplicarse. Numerosos usuarios destacaron la compostura de la reportera y aseguraron que habrían tenido una respuesta muy distinta ante una situación similar. Otros incluso calificaron la escena como una auténtica prueba de profesionalismo para cualquier periodista que deba trabajar bajo presión y frente a las cámaras. El propio canal KTLA compartió posteriormente el video en sus redes sociales bajo el mensaje de “aterrizaje sorpresa”, elogiando la capacidad de su reportera para mantener la calma. La publicación se viralizó rápidamente y generó todo tipo de comentarios de admiración.



Periodista reaccionó con humor a episodio donde cucaracha se le posó encima

Por su parte, Rachel Menitoff también decidió tomarse el episodio con humor. A través de sus redes sociales confirmó que se trataba de una cucaracha voladora y bromeó diciendo que el insecto había intentado “robarle el protagonismo” durante el reporte. Sus palabras contribuyeron a que el momento se convirtiera aún más en tendencia.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL