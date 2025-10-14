El conglomerado de medios Paramount Skydance dio a conocer que cerrará los canales de una de sus marcas más importantes y populares. La empresa, que nació hace dos meses de la unión entre Paramount Global y Skydance Media, se encuentra reorganizando todo su catálogo de productos, entre los que están algunos canales que marcaron un antes y después en la historia de la televisión como la marca MTV.

Tras 44 años de emisión, el próximo 31 de diciembre será el último día de los canales de MTV, específicamente las marcas MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Este cierre fue anunciado para darse en varios países de Europa, iniciando en el Reino Unido e Irlanda, sumando también los países de Francia, Alemania, Austria, Polonia y Hungría. Fuera de ese continente también confirmaron el cierre de los canales en Australia y Brasil.

"Necesitamos apoyar a estos artistas y todos necesitamos volver a bailar y escuchar música. Y sé que lo hacemos en línea, en nuestras propias burbujas, pero MTV fue el lugar donde todo se consolidó. Así que realmente me rompe el corazón", dijo la exVJ de MTV Simone Angel en declaraciones al medio británico BBC.



De acuerdo con Britannica, MTV debutó justo después de la medianoche del 1 de agosto de 1981, con la transmisión de la canción "El video mató a la estrella de la radio" de los Buggles. Basándose en el formato de la radio Top 40, los disc jockeys de video, también conocidos como VJ, presentaban los videos y charlaban sobre las noticias musicales del momento. "Tras su éxito inicial, la cadena tuvo dificultades en sus primeros años. El repertorio de videos musicales era entonces algo escaso, lo que resultaba en la frecuente repetición de clips, y la televisión por cable seguía siendo un lujo que aún no había encontrado su mercado".

Paramount adquiere Free Press por 150 millones y nombra a nueva editora jefe de CBS News

La corporación de medios Paramount Skydance adquirió por 150 millones de dólares The Free Press, un medio de noticias y comentarios en línea cofundado por Bari Weiss, quien se unirá a CBS News como editora jefe como parte del acuerdo.



Weiss lanzó The Free Press en 2021 junto con su esposa, Nellie Bowles, y su hermana, Suzy Weiss, para contrarrestar lo que ella consideraba la ortodoxia progresista de los medios. "Esta alianza permite que nuestra filosofía de periodismo independiente y audaz llegue a una audiencia enorme, diversa e influyente", declaró Weiss en un comunicado de prensa.

La adquisición es una de las primeras medidas más significativas del director de Skydance, David Ellison, para remodelar la unidad de noticias de Paramount, que adquirió en una exitosa operación de 8.000 millones de dólares a principios de este año.

En una entrevista con The Wall Street Journal (WSJ), David Ellison -hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison- dijo que la combinación de Free Press y CBS News creará una organización de noticias que, a la larga, se convertirá en uno de los medios de comunicación más confiables de este país.

"Queremos que CBS se dirija a ese 70% de la audiencia que realmente se define como de centroizquierda a centroderecha", añadió. De acuerdo con el medio, CBS News planea lanzar un programa de debates, supervisado por Weiss, que renunció como columnista de opinión del New York Times en julio de 2020, también continuará como directora ejecutiva y editora de Free Press. Free Press ha acumulado 1,5 millones de suscriptores, de los cuales más de 175.000 pagan por el contenido.

