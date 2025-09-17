En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Mujer podría ir a la cárcel por fingir ser esposa de un príncipe asiático en TikTok

Mujer podría ir a la cárcel por fingir ser esposa de un príncipe asiático en TikTok

La mujer presumía en redes sociales ser parte de la realeza, pero todo su engaño fue descubierto.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:40 a. m.
Boda falsa en TikTok
Mujer fingió matrimonio con integrante de la realeza -
Foto: Freepik / Redes sociales

