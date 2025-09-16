En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Cómo llegó la fosfina a habitación de hotel en la que murió una familia bogotana en San Andrés?

¿Cómo llegó la fosfina a habitación de hotel en la que murió una familia bogotana en San Andrés?

Mientras familiares de los dos adultos y el menor de 4 años que murieron en extrañas circunstancias en la isla claman justicia, la investigación revela más detalles de lo ocurrido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:47 a. m.
