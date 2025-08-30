En bolsas y en una camioneta, así encontraron cuerpos de tiktoker mexicana, su esposo y dos hijos

Hay conmoción en México luego de que las autoridades reportaran el hallazgo de toda una familia asesinada en Guadalajara, Jalisco. Después de las pesquisas necesarias se confirmó que se trataba de la famosa tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, su esposo y sus dos hijos, quienes recientemente se habían mudado a Guadalajara por temas laborales.



¿Cómo encontraron los cuerpos?

Las autoridades mexicanas detallaron que recibieron una alerta por una camioneta Ford Ranger gris abandonada en una carretera de Guadalajara, el pasado 22 de agosto. Cuando llegaron al lugar notaron que el vehículo tenía unas bolsas blancas sospechosas en el platón. Al revisarlas encontraron los cuerpos sin vida de una mujer, un hombre y dos niños.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras una semana de exámenes forenses se confirmó la identidad de la familia. La mujer era Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, una reconocida tiktoker mexicana. Su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años; su hijo Gael Santiago, de 13 años, y su hija Regina, de siete. Además, se confirmó que todos los cuerpos tenían signos de violencia.

Esmeralda y Roberto había decidido mudarse hace algunos meses a Guadalajara por motivos laborales. Ella estaba dedicada a las redes sociales, donde tenía casi 20 mil seguidores, mientras que él manejaba negocios de compraventa de vehículos y cultivos de tomates en Michoacán. La primera teoría de las autoridades es que el crimen está relacionado con las actividades comerciales del esposo de la tiktoker.



¿Qué se sabe sobre el asesinato de tiktoker mexicana y su familia?

Las autoridades avanzan en la investigación sobre los hechos que llevaron al crimen contra toda la familia y los responsables de este cruel asesinato múltiple. La primera línea de investigación se ha dado por los negocios del esposo de Esmeralda, teniendo en cuenta las publicaciones que la mujer hacía en sus redes sociales, presumiendo viajes al exterior y un estilo de vida de lujo con marcas de lujo como Gucci, Dolce & Gabbana o Versace.



Particularmente han llamado la atención videos en los que la mujer presumía este estilo de vida con narcocorridos de fondo y textos como "las ventajas de tener un novio narco".

Publicidad

A través de las investigaciones las autoridades mexicanas ya lograron establecer parte de la ruta de la camioneta en la que encontraron a la familia. Ese recorrido los llevó hasta un taller mecánico cercano, del que salió el vehículo con las bolsas en el platón. El fiscal Alfonso Gutiérrez Santillán declaró: "Se procesó la escena y los investigadores encontraron múltiples pruebas que sugieren que la familia fue asesinada allí".



Extrañas circunstancias con personas detenidas

Dos hombres que estaban en el taller fueron detenidos para declarar; sin embargo, fueron dejados en libertad por falta de pruebas. Según el portal NeedToKnow, cuando salieron de la Fiscalía se encontraron con otros dos sujetos que los estaban esperando.

Después de esto algo muy extraño sucedió, pues los cuatro hombres fueron interceptados por un grupo de hombres armados que se los llevó a la fuerza. Uno de ellos logró escapar, mientras que de los otros tres se desconoce el paradero. Las autoridades están buscando al que huyó para obtener su declaración sobre lo ocurrido.

Publicidad

Al respecto, la fiscal Blanca Trujillo declaró: "Las investigaciones muestran que los autores llevaban más de dos horas vigilando la salida. No fue un ataque inmediato; esperaron a que el grupo se alejara unos metros antes de secuestrarlo". Las autoridades creen que el secuestro de los hombres puede estar directamente relacionado con la investigación en curso por el asesinato de la familia de la tiktoker.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL