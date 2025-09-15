En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Conmoción por videos de extraña criatura que sale de supuesto meteoro en TikTok: esto se sabe

Conmoción por videos de extraña criatura que sale de supuesto meteoro en TikTok: esto se sabe

Los extraños videos de una criatura que sale de un meteoro en Panamá se han hecho virales en la plataforma. ¿De qué se trata?

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:02 p. m.
Comparta en:
Criatura meteoro
Hombre asegura que criatura creció de meteoro que encontró en Panamá -
Fotos: TikTok

Publicidad

Publicidad

Publicidad