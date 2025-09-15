Conmoción por videos de extraña criatura que sale de supuesto meteoro en TikTok: esto se sabe

En TikTok muchos usuarios están impactados, asustados e intrigados por los videos compartidos por el usuario @kinpanama durante las últimas semanas. El hombre asegura haber encontrado un meteoro que cayó en Pedregal, Panamá. Con el paso de los días, lo que ha sorprendido a muchos es que una extraña criatura empezó a salir de la roca.

En la actualidad, el hombre publica videos en los que causa temor a los demás internautas, señalando que la criatura crece recibiendo luz y la mantiene encerrada en una caja fuerte. Millones de reproducciones convierten a los videos en algo de lo más viral del momento, mientras usuarios se debaten entre creer o no esta historia.



Videos de la criatura que sale de un meteoro

La serie de videos inició en el mes de agosto, cuando la persona detrás de la cuenta de TikTok aseguró que tenía en su poder un pedazo de meteoro que cayó en Pedregal, Panamá. "Ustedes están siendo testigos de este hallazgo aquí en Panamá", dice el hombre mientras muestra la pequeña roca, la cual manipula con guantes y una vara porque dicen que le recomendaron no tocarla.

El hombre asegura que la roca está en el laboratorio de la Universidad Internacional y que pronto será estudiada. En los comentarios de ese primer video los internautas expresaron abiertamente que no creían nada de lo que decía. Muchos aseguraron que lo que estaba mostrando a la cámara era realmente una papa.



A pesar de la incredulidad de los internautas, en un siguiente video el hombre mostró que, supuestamente, el meteorito cambió de color -ahora era plateado- y que si le acercaba una plata este la quemaba. "No sé de dónde vendrá, de qué galaxia", expresó en el video en el que sí tocó la piedra con las manos. Los comentarios seguían siendo de burlas.

La situación cambió completamente en el primer video en que el hombre mostró que algo estaba creciendo de la roca. Indicó que estaba dejando la piedra al sol y empezó a notar que algo crecía muy rápido. Lo más extraño es que lo que estaba creciendo parecía que se movía. En ese momento empezaron a parecer comentarios de advertencia, preocupación y asco, además de aquellos que seguían sin creer su historia.

Así, con el paso de los días el hombre seguía dejando la piedra al son y grababa el crecimiento de lo que se desprendía de ella. "Tengo grabado desde cuando comenzó a crecer esta cosa en mi meteorito, para que no crezca lo tengo en oscuridad, ya que pienso que el sol lo hace crecer demasiado y me asusta", indicó en otro video.

Finalmente, la 'criatura' creció tanto que se desprendió del meteorito y el hombre aseguró sentir temor, por lo que decidió guardarla en una caja fuerte en la que no recibiera luz. Cuando se hizo más grande, el hombre aseguró que cada vez que lo grababa, el internet se iba en su casa o se veía que hacía interferencia con su celular.

Luego apareció asustado y expresaba en un video "no dejen que borren los videos" y desde entonces ha manifestado sentirse en peligro, pidiendo a los usuarios de TikTok que guarden las "evidencias". Al parecer, están intentando quitárselo, por lo que ahora dice que lo tiene en una casa abandonada y sigue subiendo videos en los que muestra que tapa todos los ingresos de luz del lugar para que la 'criatura' no crezca más.

En su último video expresó: "Esto se me salió de las manos. Esto me está volviendo loco, parece una película de terror. Está muy grande, ya creo que tenemos que destruirlo".



¿Qué es lo que salió del supuesto meteoro?

Siguen habiendo incrédulos sobre la criatura que salió del meteoro, pues creen que todo se trata de un montaje hecho por el hombre para tener vistas y que es posible que esté utilizando inteligencia artificial. Pero hay otras personas que le piden que se cuide y se deshaga de la criatura.

Otros han llamado 'Venom' a la criatura, y otros curiosos le han dejado en los comentarios información sobre un hongo raro llamado Clathrus archeri, también llamado 'Dedos del Diablo', que cuando crece tiene tentáculos rojos o negros y que aparentemente tiene un olor fuerte. El hombre solo ha dicho que la criatura "huele a quemado".

Por ahora, la criatura del meteorito que cayó en Pedregal, Panamá sigue generando intriga en las redes sociales, donde los usuarios esperan una nueva actualización del sujeto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL