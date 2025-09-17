En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump le dijo "cállate" a periodista que lo cuestionó en la Casa Blanca: esto le estaba preguntando

Trump le dijo "cállate" a periodista que lo cuestionó en la Casa Blanca: esto le estaba preguntando

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calló a un periodista australiano durante una rueda de prensa este martes en la Casa Blanca. Así fue el encuentro.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:11 a. m.
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Trump le dijo "cállate" a periodista que lo cuestionó en la Casa Blanca: esto le estaba preguntando
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Jonathan Brady/POOL/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad