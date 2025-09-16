El mensaje que el asesino de Charlie Kirk dejó bajo su teclado: fiscal pidió la pena de muerte

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, informó el fiscal de Utah, quien busca la pena de muerte si es hallado culpable.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar al activista de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución. (Lea también: Munición para asesinar a Charlie Kirk en EE. UU. llevaba los mensajes "Hey, fascista" y "Bella Ciao")



El fiscal Jeff Gray informó que, considerando la evidencia acumulada por los investigadores, Robinson fue acusado de homicidio agravado, "una ofensa capital por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros".

En total, Robinson responderá a la justicia por siete cargos, informó este martes 16 de septiembre en rueda de prensa Gray, quien detalló que presentó "una notificación de que pretendo buscar la pena de muerte".

"No tomo esta decisión de forma ligera y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen", añadió.

Además de homicidio agravado, el joven fue acusado de delito grave por descarga o uso de arma de fuego, dos cargos por obstrucción a la justicia, dos cargos por manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de menores.

El 29 de septiembre será la segunda audiencia contra Tyler Robinson, quien, según el fiscal, fue convencido por sus padres "de reunirse en su casa para hablar sobre la situación. Robinson insinuó que él era el tirador y declaró que no podía ir a la cárcel y que solo quería terminar con toda la situación".

Agregó que la madre del joven explicó que, durante el último año se había "politizado y había empezado a inclinarse más hacia la izquierda", al defender "los derechos de las personas homosexuales y transexuales", y añadió que el presunto asesino comentó a su familia que "empezó a salir con su compañero de piso, un hombre biológico que estaba transicionando" a mujer.

Gray dijo que encontraron ADN en el gatillo del arma que las autoridades recuperaron, además de evidencia adicional proporcionada por su compañero de apartamento, quien colabora con la justicia.



Las confesiones de Robinson

El compañero de cuarto mencionó un mensaje que el señalado asesino habría dejado debajo de su teclado y en el que denotaba su intención de asesinar al activista, reveló Gray. "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar", reza la nota, de acuerdo con el fiscal.

La persona refirió además que Robinson le habría confesado el crimen en un intercambio de mensajes: "¿Por qué lo hice?", dijo el fiscal Gray citando los mensajes de Robinson. "Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no puede negociarse".

Robinson está bajo custodia de las autoridades, sin derecho a fianza, desde la noche del jueves 11 de septiembre, cuando se entregó gracias a la mediación de su familia.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero. También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto "movimiento terrorista doméstico" de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE