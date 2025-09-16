En vivo
BOGOTÁ

Por paro en Bogotá de este martes, Procuraduría abre investigación a concejal Julián "Fuchi" Forero

El ministerio Público lo llamó a versión libre por los bloqueos registrados en la capital este martes 16 de septiembre y ordenó recoger los videos y material de medios de comunicación en los que se pudiese demostrar que el cabildante hizo la convocatoria para las manifestaciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:00 p. m.
Fuchi Forero.jpg
Concejal de Bogotá Julián Forero. -
Foto: redes sociales y Concejo de Bogotá.

