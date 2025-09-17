Cárcel para hombre que incineró a su perro vivo en Pasto: Fiscalía da detalles del caso

La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso fundamental en el esclarecimiento y sanción de un acto de crueldad animal que ha capturado la atención en Pasto, Nariño. Tras una investigación, se ha logrado la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario para Iván Camilo Vallejo Bastidas. Este hombre es señalado como el presunto responsable de la brutal muerte de su animal de compañía, un perro identificado como Sherlock. Este hecho ha sido calificado como un delito de muerte a animal agravado, por lo que la decisión judicial, emitida por un juez penal de control de garantías a petición expresa de la Fiscalía, garantiza que Vallejo Bastidas continuará su proceso judicial bajo custodia.



¿Cómo se presentaron los hechos?

Los detalles que han emergido de la investigación apuntan a una premeditación en el acto. Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de septiembre, en el barrio Chapal de Pasto. El hombre organizó una fogata en la terraza de su casa y ofreció comida, como parte de una serie de "maniobras distractoras", para atraer al perro Sherlock hacia las llamas, según la página web de la Fiscalía. Lamentablemente, el animal no sobrevivió y fue encontrado incinerado en ese mismo lugar.

Un fiscal adscrito a la Seccional Pasto, Nariño, presentó formalmente ante un juez de control de garantías la imputación del delito de muerte a animal agravado en contra de Vallejo. A pesar de la contundencia de los cargos y las pruebas presentadas, es importante destacar que el procesado no aceptó la imputación en su contra, lo que implica que el caso avanzará a etapas posteriores del procedimiento penal. Es importante mencionar que, situación jurídica de Iván Camilo Vallejo Bastidas se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, y durante todo el proceso, se mantiene la presunción de inocencia.

A medida que el proceso judicial avance, se espera que la resolución final no solo haga justicia para Sherlock, sino que también envíe un mensaje contundente sobre las consecuencias de la crueldad hacia los animales, reforzando la aplicación de las leyes.



