Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cárcel para hombre que incineró a su perro vivo en Pasto: Fiscalía da detalles del caso

Cárcel para hombre que incineró a su perro vivo en Pasto: Fiscalía da detalles del caso

Iván Camilo Vallejo Bastidas, señalado de incinerar a su perro llamado 'Sherlock' en Pasto, no aceptó cargos. Se le imputó el delito de muerte a animal agravado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:17 a. m.
Sherlock, el perro que fue incinerado por su dueño
Los hechos se habrían organizado en la terraza de su domicilio, cuando el hombre prendió una hoguera para atraer al perro con comida.
X:@PlataformaALTO / X:@FiscaliaCol

