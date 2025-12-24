Murió la tiktoker Epic Gamer Grandma a los 78 años: "Rodeada de amor"

Una nueva estrella de las redes sociales falleció en este 2025. El nieto de la creadora de contenido conocida como Epic Gamer Grandma confirmó que la mujer falleció a los 78 años. La noticia entristece a una comunidad de más de 3 millones de seguidores que disfrutaban de los videos de Agnes, nombre de pila, poniendo a prueba sus habilidades para videojuegos virales.

En el mundo de los videojuegos hay muchos creadores de contenido que crean importantes comunidades con sus videos explorando famosos juegos; sin embargo, Agnes era una mujer de 70 años que demostraba que las redes sociales y los videojuegos no eran solo para los jóvenes. La abuela llevaba varios años tumbando estereotipos en las plataformas digitales.



¿De qué murió Epic Gamer Grandma?

La noticia de la muerte de Epic Gamer Grandma llegó a través de sus redes sociales con una publicación hecha por su nieto, Culsans. El joven llevaba más de dos meses utilizando los perfiles de su abuela, ya que por problemas de salud ella había dejado de crear contenido desde el mes de octubre.

"Es con una cantidad increíble de dolor que esta noche debo anunciar que Agnes, nuestra "epic gamer grandma", falleció pacíficamente a las 9:20 p. m. del domingo 21 de diciembre de 2025, sosteniendo la mano de su hija, Pauline. Dejó este mundo de la misma forma en que vivió en él: rodeada de amor", escribió Culsans en una publicación que compartió el 23 de diciembre.



Desde el 25 de agosto, día en el que Epic Gamer Grandma hizo su última publicación en Instagram, muchos de sus seguidores empezaron a temer que la creadora de contenido había muerto o presentado complicaciones de salud. Para calmar los rumores, Culsans utilizó las redes de su abuela el 16 de octubre informando que la mujer de 78 años estaba enfrentando complicaciones de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).



Desde entonces, semanalmente el joven hacía una publicación en el perfil de Agnes dando información sobre su estado de salud. Desafortunadamente, las actualizaciones demostraban que Agnes estaba cada vez más débil, hasta que murió el pasado 21 de diciembre.

La última actualización fue el pasado 16 de noviembre, en el que detallaron que, aunque la abuela siempre se emocionaba cuando su hijo mayor a visitaba y no quería dejarlo ir, esta vez lo sorprendió pidiéndole que se fuera a casa porque estaba muy adolorida y casi no podía hablar. "La abuela está ahora con una medicación mucho más fuerte. Pero la realidad que todos enfrentamos es que parece cada vez más probable que no pueda volver a casa", expresó el nieto.

"Vimos a la mujer más fuerte que conocemos perder lentamente sus palabras, y ahora que se ha ido, nos estamos ahogando en todas las cosas que nunca tuvimos la oportunidad de decirle de vuelta", se lee en el comunicado. Agregaron que, en medio de su inmensa tristeza, también sentían orgullo por la mujer que se convirtió en inspiración para millones de personas en los últimos años. "Durante la mayor parte de su vida, Agnes no fue una "influencer". Fue hija, hermana, madre, abuela, vecina y amiga".

Recordaron con orgullo que Agnes había recibido el título de la creadora de contenido de la tercera edad con más seguidores de Escocia. Lo que empezó con videos graciosos sobre la vida de una adulta mayor terminó en una comunidad que amaba verla jugar los videojuegos en tendencia, escuchar sus consejos y anécdotas de vida.

"La abuela demostró que el internet no solo pertenece a los jóvenes. Demostró que puedes tener setenta años y aun así encontrar nuevas comunidades, nuevas amistades y nuevas formas de expresarte. Recordó a la gente que nuestros mayores no son invisibles; que tienen historias, humor, opiniones y mucho amor para dar", aseguraron.

