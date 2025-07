¡Pillados! Mascota de los Phillies imitó escena viral de concierto de Coldplay: ojo a la ‘kiss cam’

La escena de una presunta infidelidad registrada por una cámara durante un concierto de Coldplay en Boston, Estados Unidos, ha generado todo tipo de respuestas, bromas y hasta drásticas medidas que cobijan a uno de los involucrados en las imágenes.

En el video viral, que ya lleva acumuladas millones de reproducciones en redes sociales, se ve a Andy Byron, director ejecutivo de la compañía Astronomer, abrazando a una mujer que no es su esposa y desde el primer momento, por su reacción, se habló de una infidelidad. En las imágenes también se le escucha al cantante de Coldplay, Chris Martin, decir ante el público: "Uy mira a esos dos: O están teniendo una aventura o son muy tímidos".



Las burlas en partido de béisbol

Entre los ecos del revuelo que han causado las imágenes está una curiosa broma en un partido de béisbol el viernes, cuyos protagonistas fueron la mascota de los Philadelphia Phillies y su “pareja”.

Ante la euforia de miles de fanáticos, que se reían y aplaudían, la mascota y su acompañante imitaron el abrazo de Andy Byron y, justo cuando la ‘kiss cam’ los capta, uno finge cubrirse el rostro, mientras el otro intenta huir para esconderse de la cámara.

En sus redes sociales, los Philadelphia Phillies siguieron bromeando, al compartir el video acompañado de texto "¿CEO local atrapado engañando durante el juego de los Phillies?", lo que ha generado otra gran cantidad de reacciones y comentarios.

Local CEO caught CHEATING at Phillies game?! pic.twitter.com/jRqeyb8Bzu — Philadelphia Phillies (@Phillies) July 19, 2025

El CEO fue suspendido

Sin embargo, no todo es chiste en este escándalo de infidelidad, pues la compañía Astronomer anunció el viernes la suspensión temporal de su director ejecutivo, Andy Byron, tras hacerse viral el video en el que aparece abrazando a otra mujer que no es su esposa.

"El cofundador y director de productos, Pete DeJoy, se desempeña actualmente como director ejecutivo interino debido a que Andy Byron ha sido apartado temporalmente de su cargo", apuntó Astronomer en su perfil de X y agregó que compartirá más detalles al respecto en los próximos días.

Esta mañana, la empresa anunció también en su cuenta de X que había " type="text/html" data-cms-ai="0">abierto "una investigación formal" sobre este video, en el que Byron y la mujer a la que abraza se esconden de la cámara al darse cuenta de que están siendo grabados. Además, han indicado que su vicepresidenta de Recursos Humanos, Alyssa Stoddard, no estuvo en el concierto, y por tanto no es ella -como se ha publicado en varios medios- la joven que se sonroja ante la cámara y se lleva una mano a la cara cuando Byron y su supuesta amante son captados 'in fraganti'.

La compañía, hasta el jueves una virtual desconocida, indicó en un comunicado que se guía por ciertos "valores" y que de sus directivos "se espera que cumplan los requisitos tanto de conducta como de rendición de cuentas".

También puntualizó que el comunicado que circuló el jueves, en el que Andy Byron supuestamente pedía disculpas por "un error personal", es falso: Byron -aseguró la compañía- "no ha publicado ningún comunicado, y los informes que digan lo contrario están equivocados".