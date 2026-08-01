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Noticias Caracol  / MUNDO  / Grave accidente aéreo en Perú: al menos 13 personas fallecieron tras la caída en las Líneas de Nasca

Grave accidente aéreo en Perú: al menos 13 personas fallecieron tras la caída en las Líneas de Nasca

El siniestro ocurrió tras despegar desde el aeropuerto de Pisco. La Policía y las autoridades de Aeronáutica Civil avanzan en las labores de rescate e investigación.

Por: AFP
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Grave accidente aéreo en Perú: al menos 13 personas fallecieron tras la caída en las Líneas de Nasca
RPP

Al menos 13 personas murieron en la caída de una avioneta que transportaba turistas para observar las milenarias Líneas de Nasca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú, informó el sábado la policía. El accidente de la aeronave ocurrió pasado la 1:00 p. m., hora local, tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima.

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"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", dijo el mayor de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente. "Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", indicó Andrade tras no precisar la identidad de los fallecidos.

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Tampoco dio detalles de los motivos del hecho y dijo que la Aeronáutica Civil investigará el siniestro. En el lugar, bomberos y policía trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean, según imágenes de corresponsales de la zona publicadas en Facebook.

Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros. Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejó 7 muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses. En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

AGENCIA AFP
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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