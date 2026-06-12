¿Qué animales han predicho los resultados de los Mundiales de fútbol? Estas son sus historias

Con la Copa del Mundo 2026 ya en juego, millones de aficionados intentan anticipar qué selección levantará el trofeo. Algunos se apoyan en estadísticas, el rendimiento reciente de los equipos o la calidad de sus plantillas. Otros recurren a supersticiones, cábalas y tradiciones populares que forman parte del ambiente futbolero.

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Dentro de esas costumbres existe una que ha ganado notoriedad en los últimos años: la utilización de animales para predecir resultados de partidos. Aunque estas prácticas no tienen sustento científico, han conseguido captar la atención de aficionados e internautas desde sus redes sociales en distintos países.

La dinámica suele ser sencilla, pues los animales únicamente deben elegir entre dos opciones representadas por las selecciones que se enfrentarán en un partido. La elección puede realizarse mediante cajas con comida, recipientes identificados con banderas o incluso juguetes asociados a cada equipo y luego la opción seleccionada es interpretada como una predicción del resultado.



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Paul, el icónico pulpo que marcó un antes y un después

Cuando se habla de animales relacionados con pronósticos deportivos, el nombre de Paul ocupa un lugar especial. Este pulpo vivía en un acuario de la ciudad alemana de Oberhausen y se convirtió en una figura internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010.



Antes de cada encuentro, los cuidadores colocaban dos cajas transparentes con alimento dentro de su tanque. Cada una estaba decorada con la bandera de una selección participante. Paul elegía una de ellas y esa decisión era considerada una predicción.

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El pulpo acertó los resultados de todos los partidos de Alemania durante el torneo, incluyendo la derrota ante Serbia y la eliminación frente a España en semifinales.

Su pronóstico más recordado llegó antes de la final entre España y Países Bajos. Paul eligió a la selección española como ganadora y, días después, el conjunto europeo conquistó el título gracias al gol anotado por Andrés Iniesta en tiempo extra.



Tortugas y otros animales en Brasil y Qatar

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Durante la Copa del Mundo celebrada en Brasil, diversos animales fueron presentados como posibles sucesores de Paul. Uno de los casos más conocidos fue el de una tortuga llamada Cabeção, que vivía en un santuario ubicado en Praia do Forte. El animal logró llamar la atención tras acertar algunos pronósticos iniciales, incluido el resultado del partido inaugural de la selección brasileña. Sin embargo, sus predicciones posteriores no mantuvieron la misma precisión, por lo que su repercusión mediática fue menor.

La edición de Rusia 2018 tuvo como protagonista a un gato blanco llamado Achilles, residente del Museo Hermitage de San Petersburgo. El felino elegía entre recipientes de comida identificados con las banderas de los equipos participantes. Sus decisiones eran difundidas antes de varios encuentros y rápidamente comenzaron a generar comentarios en redes sociales y medios internacionales.

Achilles acertó varios resultados durante la fase inicial del torneo, lo que aumentó su popularidad. Además, una de sus características más comentadas era que padecía sordera, condición que, según sus cuidadores, le permitía concentrarse mejor durante las elecciones.

La tradición continuó durante el Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, dos nutrias de un zoológico en Tailandia fueron utilizadas para realizar predicciones relacionadas con la final del torneo. Siguiendo el método habitual, los animales debían elegir entre opciones asociadas a las selecciones finalistas: Argentina y Francia.

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Las nutrias se inclinaron por el conjunto argentino, que finalmente logró conquistar el campeonato tras una de las finales más recordadas en la historia de los Mundiales. Recuerde además que no existe evidencia científica que respalde una supuesta capacidad de los animales para anticipar resultados deportivos. Las elecciones suelen responder a factores aleatorios, estímulos relacionados con la alimentación.

VALENT GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co