¿Quién es Gabriel Cubillos, famoso médico que denuncia reconocida actriz por presunta mala praxis?

Una nueva denuncia fue interpuesta en contra del médico Gabriel Cubillos. En esta ocasión, la señalante es la actriz Diana Rojas, quien asegura haber sufrido complicaciones posteriores a una intervención estética realizada a comienzos de 2025 y que, según su testimonio, ha derivado en un proceso de afectaciones físicas prolongadas y en la búsqueda de respuestas por la vía legal.

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De acuerdo con lo expuesto por la actriz en La Red de Caracol Televisión, la situación se originó tras someterse a un procedimiento ofrecido como una técnica de tipo láser, que le habría sido presentado como de baja complejidad y con recuperación rápida. Sin embargo, sostiene que los resultados no correspondieron con lo esperado y que, desde los primeros días posteriores a la intervención, empezó a experimentar dolor constante y dificultades para retomar su vida cotidiana.

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El caso se da en paralelo a decisiones adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud, que ordenó medidas administrativas contra dos instituciones en las que el médico presta servicios: la Clínica de Obesidad y Envejecimiento y la Clínica Láser Surgical. Las autoridades han señalado que dichas acciones se basan en hallazgos preliminares relacionados con la habilitación de procedimientos y el cumplimiento de requisitos para la prestación de servicios quirúrgicos estéticos.



¿Qué le pasó a Diana Rojas luego de someterse a cirugía estética?

Tras someterse a una cirugía estética en enero de 2025, la actriz Diana Rojas afirma que su vida cambió por completo debido a las complicaciones que empezó a presentar poco después del procedimiento realizado por el médico Gabriel Cubillos. "Yo estaba bien", aseguró la actriz al recordar el momento en que decidió acudir a una valoración médica. Sin embargo, hoy considera que esa decisión terminó convirtiéndose en una de las experiencias más difíciles de su vida.



Según relató a La Red, durante la consulta inicial recibió recomendaciones para realizarse varios procedimientos estéticos. La actriz contó que inicialmente se habló de una intervención cuyo valor rondaba los 70 millones de pesos, aunque posteriormente habría recibido una oferta por una cifra menor. Finalmente, decidió someterse a la cirugía el 22 de enero de 2025.

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De acuerdo con su versión, el procedimiento fue presentado como una técnica láser poco invasiva y con un proceso de recuperación favorable. Sin embargo, asegura que desde el mismo momento de la intervención comenzó a experimentar fuertes dolores. "Yo gritaba del dolor", relató la actriz. Según explicó, la sensación que experimentaba era similar a una quemadura y las molestias continuaron durante las semanas posteriores a la cirugía. La actriz afirmó que, lejos de mejorar con el paso de los días, las complicaciones continuaron y ya "no podía ni levantar los brazos.

Preocupada por la situación, acudió a una cita de control para exponer lo que estaba ocurriendo. Según su relato, durante esa consulta manifestó que seguía sintiendo dolor intenso y que observaba cambios en su cuerpo que le generaban preocupación. La actriz sostiene que no recibió las respuestas que esperaba y que sus inquietudes fueron minimizadas.

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Tras esa primera revisión, Diana Rojas asegura que intentó seguir en contacto con el médico para obtener nuevas valoraciones debido a la persistencia de los síntomas. Sin embargo, afirma que posteriormente encontró dificultades para ser atendida nuevamente. Al acudir personalmente a la clínica le habrían informado que Gabriel Cubillos no volvería a atender su caso.

Fue entonces cuando decidió iniciar acciones legales. Desde entonces, sostiene que ha buscado que las autoridades revisen lo ocurrido durante su tratamiento.



Intervenidos clínicas de cirugía estética donde trabajaría Gabriel Cubillos

El caso coincide con decisiones adoptadas recientemente por la Superintendencia Nacional de Salud, que ordenó el cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, además de imponer medidas cautelares a la Clínica Láser Surgical, instituciones donde el médico señalado desarrolla actividades profesionales.

Según lo informado por la entidad, durante procesos de inspección se habrían identificado posibles inconsistencias relacionadas con la habilitación para la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos. También se mencionaron dificultades durante las labores de verificación y vigilancia, lo que llevó a la adopción de medidas preventivas mientras se adelantan investigaciones administrativas.

La Superintendencia señaló que el objetivo de estas acciones es garantizar la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de la normativa vigente en la prestación de servicios de salud. Además, anunció que se adelantarán revisiones adicionales para determinar si existieron fallas en los procesos de control por parte de otras entidades locales de salud en Bogotá.

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El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, quien aseguró que las medidas fueron tomadas tras las verificaciones efectuadas por funcionarios de la entidad. "La Superintendencia de Salud acaba no solo de cerrar sino además de imponer medida cautelar a la Clínica de Obesidad y Envejecimiento y a la Clínica Láser Surgical, donde opera el médico general Gabriel Cubillos, que se hacía pasar como cirujano plástico y del que reposan varias denuncias", afirmó el funcionario.



¿Quién es Gabriel Cubillos?

De acuerdo con el perfil oficial publicado en su página web, Gabriel Cubillos es médico y cirujano graduado de la Universidad Industrial de Santander y se desempeña como fundador y director científico de esa institución.

La presentación institucional señala que ha sido reconocido por el desarrollo de procedimientos que utilizan tecnología láser y destaca su participación en congresos, seminarios y procesos de capacitación para profesionales de la salud en el uso de equipos especializados.

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Sin embargo, la Superintendencia de Salud sostuvo que Cubillos no cuenta con registro como cirujano plástico, una de las observaciones que motivaron las actuaciones administrativas anunciadas por la entidad.

Además, de acuerdo con los registros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP), no aparece ningún especialista registrado bajo el nombre de Gabriel Cubillos en su directorio oficial de cirujanos plásticos certificados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co