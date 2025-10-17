En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
DELCY RODRÍGUEZ
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / ¿Quién fue Leonardo Ramírez, actor de Padres e Hijos que murió de cáncer pidiendo eutanasia?

¿Quién fue Leonardo Ramírez, actor de Padres e Hijos que murió de cáncer pidiendo eutanasia?

El joven actor estuvo luchado contra su enfermedad luego de una prometedora carrera en televisión. Su sufrimiento lo llevó a pedir una eutanasia para morir en paz, la cual nunca llegó.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
¿Quién fue Leonardo Ramírez, actor de Padres e Hijos que murió de cáncer pidiendo eutanasia?
Leonardo Ramírez, actor y presentador colombiano -
Expediente Final: Caracol Televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad