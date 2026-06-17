Recorrió más de 6 países por tierra para ver a la Selección Colombia en México: así fue su viaje

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 motivó a miles de aficionados a planear viajes hacia las sedes del torneo. Sin embargo, pocos emprendieron una aventura tan particular como la de Camilo Giraldo, un colombiano de 31 años que decidió recorrer buena parte de Centroamérica para llegar a México y acompañar a la Selección Colombia.

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Originario de Bucaramanga, Giraldo inició su viaje aproximadamente cinco meses antes del inicio de la competencia. ¿Su propósito? Estar presente durante la participación del combinado nacional en la cita mundialista. Sin contar con los recursos económicos suficientes para costear un desplazamiento tradicional, optó por buscar alternativas para financiar el trayecto mientras avanzaba hacia su destino.

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¿Cómo financió su recorrido hacia México?

Según relató durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, el santandereano salió de Colombia con una estrategia sencilla para reunir dinero durante el viaje. Llevaba consigo cerca de 3.000 pulseras elaboradas por él mismo, las cuales fue vendiendo a medida que cruzaba distintos territorios.



El recorrido lo llevó por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y posteriormente México. Durante el trayecto utilizó diferentes medios de transporte y también realizó algunos tramos caminando, dependiendo de las posibilidades que encontraba en cada lugar.



Giraldo señaló que el apoyo recibido por parte de habitantes de los países que visitó fue determinante para poder continuar avanzando. Gracias a esas ayudas y a la venta de las pulseras logró cubrir gastos básicos relacionados con alimentación, hospedaje y desplazamientos.

#MundialCaracol2026 | Él es Camilo Giraldo, un hombre de 31 años que hace cinco meses emprendió un viaje a México para ver a la Selección Colombia en el Mundial. Recorrió seis países caminando, en carro y de todas las formas que encontró para cumplir su sueño. Esta es su… pic.twitter.com/83cXydVNjK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 16, 2026

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Así fue el recorrido del colombiano para ver a la tricolor en México

Más allá del objetivo deportivo, el viaje también le permitió conocer diferentes realidades culturales y sociales en la región. A lo largo de varios meses atravesó ciudades, pueblos y pasos fronterizos que representaron algunos de los principales desafíos de la travesía.

Uno de los puntos más complejos fue el paso por la región del Darién, una zona conocida por las dificultades geográficas y logísticas que enfrentan quienes intentan cruzarla. A ello se sumaron los trámites migratorios, los largos trayectos por carretera y la necesidad de encontrar recursos para continuar el viaje.

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Cada etapa implicó adaptarse a nuevas condiciones, desde cambios en el clima hasta diferencias en costumbres, gastronomía y formas de vida. Estas experiencias terminaron convirtiéndose en parte fundamental de su historia, que decidió compartir con otras personas.



Las redes sociales se convirtieron en su diario de viaje

Durante todo el recorrido, Camilo Giraldo registró en video gran parte de las experiencias vividas. A través de sus plataformas digitales compartió imágenes de los lugares visitados, las comidas que probó, las personas que conoció y los retos que enfrentó mientras avanzaba hacia México.

El contenido publicado permitió a miles de seguidores seguir de cerca el desarrollo de la travesía. En sus publicaciones también mostró aspectos cotidianos del viaje, como los lugares donde pasaba la noche, las dificultades en algunos cruces fronterizos y la manera en que organizaba cada nueva etapa del recorrido.

Según explicó, la documentación del viaje se convirtió en una herramienta para contar de primera mano cómo era desplazarse por varios países con recursos limitados y con la meta de llegar a una Copa del Mundo.



El Mundial 2026 sigue siendo su principal objetivo

Tras alcanzar territorio mexicano, Giraldo continúa acompañando las actividades relacionadas con el Mundial 2026. Su intención es permanecer en el país durante gran parte del torneo y asistir a los compromisos de la Selección Colombia siempre que le sea posible.

Además de los partidos, planea participar en eventos para aficionados y seguir recorriendo diferentes ciudades sede. Aunque reconoció que todavía enfrenta retos logísticos, como conseguir entradas para algunos encuentros, aseguró que continuará buscando alternativas para vivir de cerca la experiencia mundialista.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co