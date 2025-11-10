Supuesta imagen de la Virgen María apareció en montaña de Boyacá, hay video

A través de redes sociales se han hecho virales videos en los que se muestra que, aparentemente, apareció la imagen del rostro de la Virgen María en una montaña de Boyacá. La situación no solo ha llamado la atención de usuarios de plataformas como TikTok, sino que también ha hecho que transeúntes del lugar se detengan en el punto y hasta traten de escalar para verificar de qué se trata.

Medios locales y usuarios de redes sociales le han dado difusión a este hecho que toma relevancia entre los creyentes de la región, quienes se emocionan por esta aparición y ya se acercan al sitio a hacer oraciones. Muchos de ellos definen lo ocurrido como un 'milagro' y se conmueven al identificar en medio de las rocas la imagen de la virgen.



¿En dónde está ubicada la imagen de la Virgen María en Boyacá?

La supuesta imagen del rostro de la virgen María se encuentra en el municipio de Sogamoso, en Boyacá, específicamente en una vía en la vereda Morcá. Según uno de los primeros videos que se publicó al respecto, en el perfil de TikTok de @jimmyayala176, quien explica que pasando por la vía se encontraron con un grupo de personas que miraban atónitos hacia la montaña. En ese momento ellos también vieron el rostro de una mujer en medio de las rocas.

"Familia, hoy, como todos los primeros de cada mes, visitamos a la virgencita de la O de Morcá y bajando a pie nos encontramos unas personas orando en este sector, observen. Nos comentan que ahí apareció, así como está en la piedra. Según nos comentan apareció hace tres meses ahí", escribió el hombre en la descripción del video.



Lo que se puede ver en la grabación es que, efectivamente, en medio de la roca se puede observar el rostro de una mujer, a quien muchos inmediatamente han relacionado con la Virgen María. La imagen, aparentemente, se formó luego de que otras partes de la montaña se desprendieran otras partes de la montaña, lo que para muchos es inexplicable y hasta "milagroso".

En los comentarios del video muchas personas reaccionan de diferentes maneras. Están los incrédulos y los creyentes. "Yo también la encontré y eso es pintura, Dios solo hay uno"; "Madre mía en tus manos mis plegarias"; "Eso es dibujado"; "Amén, gloria a Dios, gracias por esta linda imagen de la virgencita", se lee en diferentes interacciones de los usuarios.

Locales señalan que la aparición tiene sentido porque, como lo relató Jimmy en su video, muy cerca de ahí las personas acuden a visitar a la Virgen de la O de Morcá, adorada en la región y vinculada con la esperanza y la espera del nacimiento de Jesús, de ahí el nombre “de la O”, que hace referencia al último período del Adviento, cuando la Iglesia entona las antífonas que comienzan con la letra “O” (como “O Sapientia”, “O Emmanuel”, etc.).

En otros videos publicados se puede ver que algunas personas intentan escalar la montaña hasta el punto en el que está la imagen de la virgen para tocarla y hacer peticiones o simplemente por curiosidad para verificar de qué se trata.

Por ahora, se trata de una aparición considerada por creyentes locales, pero cabe resaltar que la revista especializada Catholic Herald establece que para que una de estas imágenes sea considerada oficialmente como una 'aparición milagrosa' debe pasar por un proceso de investigación. Señalan que en la investigación se evalúa "la credibilidad del vidente, la coherencia del mensaje con la fe católica, y los frutos de conversión que producen en la comunidad".

