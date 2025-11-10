En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Supuesta imagen de la Virgen María apareció en montaña de Boyacá, hay video

Supuesta imagen de la Virgen María apareció en montaña de Boyacá, hay video

Personas en Boyacá aseguran que el rostro de la Virgen María apareció en una montaña del departamento.

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Imagen de la Virgen María en montaña
En videos virales se compartió la imagen de la Virgen María en una montaña -
Foto: TikTok

Publicidad

Publicidad

Publicidad