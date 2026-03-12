Karen Manrique es capturada tras hacerse efectiva orden de la Corte Suprema por caso UNGRD

La reelecta representante Karen Manrique fue capturada tras entregarse la estación de Policía de Tame, en Arauca, luego de que la Corte Suprema de Justicia librara una orden de captura en su contra por el escándalo de la UNGRD. (Lea también: ¿Qué dijeron Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por UNGRD, al conocer decisión de Corte?)

Horas antes, hizo lo propio el también reelegido senador Wadith Manzur, contra quien el alto tribunal tomó la misma determinación.

Karen Manrique se entregó el miércoles en la noche, cuando se conoció la decisión del alto tribunal contra los dos congresistas, que serán imputados por el delito de cohecho propio. La representante llegó hasta la puerta de la estación de Policía de Tame, pero allí un oficial le informó que no podía hacer efectiva la detención porque aún no había recibido instrucción al respecto. Sin embargo, en la mañana del jueves, cuando se emitió el documento, fue capturada.



Manrique fue reelegida como representante a la Cámara de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, con 5.640 votos, el pasado 8 de marzo.



Los hechos por los que investigan a Karen Manrique

Ella y Manzur son acusados de presuntamente recibir beneficios en 2023, cuando eran miembros de la comisión encargada de aprobar créditos solicitados por el gobierno para proyectos de desarrollo.



Manzur y Manrique son sospechosos de haber "aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda" del Gobierno de Gustavo Petro a cambio de dar luz verde a "operaciones de crédito que interesaban a esa cartera", según el comunicado de la Corte Suprema.

Desde finales de 2025, los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, están bajo prisión preventiva por el mismo caso, considerado el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno colombiano.

La investigación de la Corte Suprema es parte del entramado de desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso fue destapado en 2024 por investigaciones periodísticas que señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira, en el extremo noreste de Colombia.

El alto tribunal, que también llamó a juicio a otros cuatro congresistas y un exlegislador, que se defenderán en libertad, pidió al Congreso que suspenda a los acusados de sus cargos mientras se desarrolla el juicio.



"No hubo contratos"

Andrés Garzón, abogado de Karen Manrique, aseguró en una entrevista concedida a Noticias Caracol que su cliente fue al Ministerio de Hacienda porque "es parte de su función. Los congresistas pueden y deben realizar esas gestiones y tienen hasta la voluntad de convenir proyectos".

Sin embargo, aclaró que "no hubo contratos, hubo proyectos, iniciativas para llevar a las regiones" y "esa iniciativa la perseguía Karen Manrique desde junio de 2023".

Insistió en que "esas reuniones son lógicas y protegidas por las normas que rigen el comportamiento de los congresistas" y fue enfático en que ella no entregó "ningún nombre para contratista. Se entregó el nombre del enlace que decía ‘el correspondiente ejecutor’ para que iniciara las gestiones en la UNGRD" y "se dio el nombre de la persona que tenía que encargarse en la Alcaldía de las gestiones ante la UNGRD". (Lea también: Videos muestran a protagonistas del escándalo de la UNGRD en reuniones en el Ministerio de Hacienda)

Asimismo, manifestó que enviaron "dos comunicaciones" a la Corte Suprema de Justicia, "no solamente poniéndonos a disposición de ella", sino para pedir garantías para la congresista porque, señaló, en los últimos meses "ha sido víctima de amenazas muy serias por parte de grupos armados al margen de la ley". (Lea también: Estas fueron las votaciones de los congresistas capturados por su vínculo al caso UNGRD)

*Con información de agencia AFP