Video | Con una botella de gaseosa, mujer enfrentó a tres delincuentes para defender a su esposo

Ante una situación de peligro, las personas pueden reaccionar de distintas maneras. Mientras algunas buscan resguardarse o quedan paralizadas, otras actúan de forma instintiva. Eso fue lo que ocurrió en Gerli, Argentina, donde una mujer utilizó una botella de gaseosa y otros objetos que llevaba en las bolsas del mercado para intentar defender a su esposo durante un intento de robo. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.



De acuerdo con el medio argentino Todo Noticias, el caso ocurrió sobre la calle Caxaraville al 2000, cuando Roberto y su esposa regresaban a su vivienda después de hacer unas compras para reunirse con su familia y ver el partido de la selección argentina.

Mientras abrían el portón de la casa, tres hombres se acercaron caminando y los abordaron. Según relató Roberto, posteriormente un vecino les comentó que los sospechosos los venían siguiendo.

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"Veníamos con mi señora de comprar para organizar, para ver el partido en familia. Cuando estábamos bajando del auto y por entrar a casa, aparecieron tres muchachos. Después un vecino nos dijo que nos venían siguiendo", contó la víctima al medio. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que comenzó el forcejeo entre Roberto y los tres delincuentes, quienes intentaban quitarle sus pertenencias.



La reacción de la mujer

Durante el enfrentamiento, la mujer intentó correr pero cayó al suelo. Cuando se puso en pie comenzó a lanzar los objetos que llevaba en las bolsas de las compras contra los asaltantes para intentar detener la agresión contra su esposo.

En las imágenes se observa cómo arroja una botella de gaseosa y otros artículos mientras Roberto continúa forcejeando con los delincuentes. Uno de los criminales logró esquivar la bebida tras salir huyendo.



Según se conoció, la reacción de la pareja terminó frustrando el robo. Los tres hombres escaparon sin llevarse el vehículo, aunque alcanzaron a quitarle a Roberto la llave de otro automóvil que llevaba en uno de sus bolsillos.



Tras el intento de robo, Roberto explicó que decidió resistirse para evitar que los delincuentes se llevaran el automóvil con el que acababa de llegar. "Me resistí, no les di la llave del auto con el que había llegado. La saqué barata, porque podría haber terminado con un tiro o un arma blanca". La víctima señaló que durante el forcejeo actuó sin saber si los asaltantes portaban algún arma.

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"No sé si tenían arma, no tenían arma. Creo que también alcancé a pegar lo que pude, defenderme todo como pude".También indicó que su preocupación era proteger a su esposa, quien llevaba consigo la billetera y el teléfono celular.

"Después miraba a mi mujer porque venía con la billetera encima y el celular". Los videos desde varios ángulos muestran que, tras varios segundos de forcejeo y los gritos de la pareja, los tres delincuentes abandonaron el lugar.

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Hasta el momento, de acuerdo con la información conocida, los responsables del intento de robo permanecen prófugos.

Las imágenes del hecho continúan circulando y muestran la secuencia del intento de atraco y la reacción de la mujer, quien en redes sociales ha sido descrita como una heroína. "Aguante la Coca-Cola" escribió un usuario.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co