Video | El balón oficial del Mundial llegó al espacio y astronautas jugaron con él en gravedad cero

El fútbol salió de la Tierra. El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA fue llevado al espacio y protagonizó una inesperada “partida” en gravedad cero a bordo de la Estación Espacial Internacional, en un video publicado por la NASA que ya supera los 12 millones de visualizaciones en redes sociales.



Las imágenes muestran a cuatro astronautas interactuando con el esférico en un entorno completamente distinto al de una cancha de fútbol. Sin gravedad y el balón flotando mientras los tripulantes realizan pases y movimientos con la pelota e incluso la legendaria chilena.

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El contenido ha generado una fuerte reacción en plataformas digitales, acumulando más de 3 mil reposts y más de 16 mil me gusta, convirtiéndose en uno de los videos más comentados del momento por su mezcla entre ciencia, deporte y entretenimiento.

En la publicación, la NASA destacó el objetivo detrás de la experiencia y su impacto educativo. “¡El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA viajó al espacio! Trabajamos para inspirar a la próxima generación mostrando cómo la exploración espacial impulsa la innovación en la ciencia del deporte y en la vida cotidiana”, afirmó la agencia.



El balón protagonista es el Trionda, el esférico oficial del próximo Mundial, diseñado como un homenaje a los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Su diseño incorpora colores representativos de cada nación y símbolos como la hoja de arce, el águila y las estrellas, además de detalles dorados en referencia al trofeo del torneo.



Además de su aspecto simbólico, el balón cuenta con innovaciones técnicas. Está construido con cuatro paneles y costuras profundas que buscan mejorar su estabilidad en el aire y su comportamiento aerodinámico. También incluye una superficie con relieve que mejora el agarre en condiciones de humedad o lluvia.

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Otro de sus avances es la incorporación de un sensor de movimiento de 500 Hz que registra datos en tiempo real y los envía a sistemas de apoyo arbitral, ayudando en decisiones como el fuera de juego.

The official FIFA World Cup ball went to space!



We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

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No es la primera vez que un balón de fútbol llega al espacio

Investigaciones previas en la Estación Espacial Internacional han permitido estudiar cómo se comportan los objetos en microgravedad, aportando información clave sobre su movimiento, estabilidad y trayectoria. Estos hallazgos han contribuido al desarrollo de tecnologías aplicadas al deporte.

La propia agencia recordó que durante años ha desarrollado investigaciones relacionadas con la física del vuelo de estos esféricos. Uno de los antecedentes más destacados ocurrió en 2019, cuando investigadores utilizaron el entorno de la Estación Espacial Internacional para estudiar cómo la masa interna de un balón influye en aspectos como el movimiento, la estabilidad y la rotación. Los análisis ayudaron a comprender mejor el impacto que pueden tener elementos tecnológicos incorporados dentro de la pelota.

Además, ingenieros de la NASA ya habían trabajado anteriormente con el balón Brazuca, utilizado en el Mundial de Brasil 2014, realizando pruebas aerodinámicas en túneles de viento para analizar cómo influyen factores como las costuras, la textura de la superficie y la distribución de la masa en la trayectoria del balón.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co