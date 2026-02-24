Juez dejó en libertad a señalado feminicida de joven en Bogotá pues no lo considera un peligro

José David López Celis, el presunto feminicida de la joven Laura Valentina Lozano, una joven universitaria y patinadora artística, quedó en libertad luego de la decisión de un juez de garantías en Bogotá. La joven habría sido asfixida por López Celis, su exnovio, tras una discusión en el apartamento de este hombre ubicado en el sector de Cedritos entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero.

Laura Valentina tenía 21 años, estudiaba Ciencias Políticas en la Unicervantes y era profesora en una escuela de patinaje artístico, deporte que practicó y por el que representó a Colombia en torneos internacionales. El principal sospechoso de su feminicidio, su exnovio, José David López Celis, fue detenido y presentado en una audiencia ante un juez que decidió dejarlo en libertad bajo el argumento de que no es un peligro para la sociedad.



"En este caso, por supuesto, lo primero que se va a desechar es que ocurrió el resultado fatal y que no hay ninguna evidencia de la cual nos da de que exista la posibilidad, simplemente porque tenga trato con femeninas, en las cuales pueda afectarlas ese riesgo de continuidad de la actividad delictiva", afirmó Óscar David Gómez, juez 58 de garantías durante la audiencia.



El crimen ocurrió cuando Laura llegó al apartamento ubicado en Usaquén para recoger sus pertenencias y a su mascota. El conductor que la transportaba la esperó en la entrada del mismo lugar mientras ella subía por sus cosas. Lozano bajó en un primer momento para dejar a su mascota y artículos personales dentro del auto que la esperaba, pero olvidó su celular. En ese momento, la joven le dijo al conductor que la esperara algunos minutos más mientras subía por su teléfono, pero su regreso jamás ocurrió.

Pasaron varios minutos y por una de las ventanas de la vivienda se asomó un hombre, quien manifestaba intenciones de acabar con su vida tras afirmar haber asesinado a la universitaria. El conductor dio aviso a las autoridades. Cuando llegó la Policía, los uniformados evidenciaron el lugar de los hechos y procedieron a capturar al principal sospechoso y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Guiovanni Cristancho, afirmó que las hipótesis preliminares apuntan a que Laura Valentina Lozano habría muerto por una asfixia mecánica provocada por José David López Celis. Las autoridades confirmaron, además, que López Celis intentó quitarse la vida minutos antes de la llegada de la Policía.

El nombre de Laura Valentina, lamentablemente, se suma a la lista de mujeres asesinadas en casos de feminicidio. Durante el año 2025 en Colombia se registraron 621 de estos crimenes, uno cada dos días, la mayoría precedidos por denuncias, amenazas y medidas de protección que no se cumplieron.

Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, tipifica en Colombia el feminicidio como un delito autónomo, separándolo del homicidio simple para castigar específicamente el asesinato de una mujer por el hecho de serlo o por motivos de identidad de género. Las condenas oscilan entre los 20 y 41 años de prisión. Sin embargo, si existen agravantes, la pena puede aumentar considerablemente. Por ejemplo, si el delito se comete en menores de 18 años, mayores de 60, mujeres con discapacidad, o si hubo violencia sexual o tortura previa.

Según el Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, en lo que va del años ya se han presentado al menos 10 casos de feminicidios en el país.



¿A dónde acudir si usted conoce o es víctima de violencia de género?

Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación de riesgo, la Línea 155 funciona a nivel nacional como un faro de orientación disponible las 24 horas, mientras que el número de emergencias 123 sigue siendo el canal principal para reportar peligros inminentes que requieran presencia policial.

En Bogotá, la Secretaría de la Mujer ha fortalecido la Línea Púrpura (01 8000 112 137), un canal atendido por profesionales que ofrecen escucha y asesoría jurídica o psicosocial. Para quienes prefieren la comunicación escrita o no pueden hablar en voz alta por seguridad, se ha habilitado el WhatsApp Púrpura (300 755 1846). Además, las Casas de Igualdad de Oportunidades se distribuyen por las localidades para brindar atención presencial y territorializada a las ciudadanas.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL