Vozinha, arquero de Cabo Verde, lloró tras ser declarado mejor jugador en partido contra España

El partido entre España y Cabo Verde este lunes 15 de junio tenía una alta expectativa entre los seguidores de la Copa Mundo 2026. Como se anticipaba, el enfrentamiento terminó siendo noticia internacional, pero no por los motivos que los más conocedores del deporte esperaban. Vozinha, el arquero de la selección caboverdiana se llevó todos los reflectores durante y después del encuentro.

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Se esperaba que en el juego la figura fuera Lamine Yamal, el joven futbolista español de 18 años que debutaba en su primer mundial junto a la Selección España, pero el desarrollo del juego terminó dándole al veterano de 40 años, protector del arco de Cabo Verde, todo el protagonismo y al final del partido el título del mejor jugador del partido, según la FIFA.



¿Por qué Vozinha se convirtió en la figura del partido?

A sus 40 años, el portero Vozinha se estrenó en el Mundial 2026 como inesperado protagonista: su seguridad bajo el arco llevó al debutante Cabo Verde a empatar 0-0 con la favorita España en el arranque del Grupo H. El deportista mantuvo en cero el marcador de los españoles, bloqueando magistralmente tres ocasiones clarísimas de gol, lo que le dio un reconocimiento ante el mundo.

Cuando el árbitro pitó el final, este veterano, que también es un debutante mundialista, rompió en lágrimas de emoción mientras era abrazado en la cancha por sus compañeros en la selección, embajadora de un país de poco más de 500.000 habitantes conformado por una decena de islas en el noroeste de África.



Josimar José Évora Dias, Vozinha, hizo siete paradas en total frente a un rival que dominó por completo el partido, pero que fue incapaz de capitalizar ese mando. Tapó remates de Pedri, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Aymeric Laporte en la primera parte. Y en la segunda mitad fueron Fabián Ruiz, Mikel Merino y Marc Cucurella quienes se estrellaron contra el guardameta de 1,89 m de estatura.



Pero eso no fue todo, tras salir de la cancha los reconocimientos a Vozinha siguieron llegando. La FIFA le otorgó el título de mejor jugador del partido, pero el mundo digital también pareció rendirse ante su talento para proteger el arco. En medio de una entrevista, la periodista le reveló al arquero que tan solo bastaron 90 minutos de juego para que sus seguidores en Instagram crecieran como espuma.

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Antes del partido, Josimar José Évora Dias contaba con 50 mil seguidores y al final del juego ya superaba el millón. El fenómeno del arquero fue tal que gracias a su desempeño en el encuentro ya está cerca de los tres millones de seguidores en esa red social, algo que ya causa furor en la prensa internacional.

"Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo", comentó Vozinha con la voz quebrada, después de que los africanos dieran su sonora campanada frente a España, "una de las mejores selecciones del mundo".



¿Quién es Vozinha?

Vozinha inició su carrera en 2007 y debutó como internacional en 2012. Criado por sus abuelos, su nombre formal rinde honor al exfutbolista brasileño Josimar, mundialista con la Canarinha en México 1986 y campeón de la Copa América de 1989. Sus lágrimas fueron por ellos: "Mis abuelos, desafortunadamente, ya no están aquí, murieron unos años atrás, y ellos dieron todo por mí y por mi vida".

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Su 89º partido con su selección llegó en la cumbre de la Copa del Mundo y todo acabó con él siendo elegido como el mejor futbolista del cotejo. El valor de mercado de este portero es de solo 50.000 dólares, según el portal especializado Transfermarkt, pero su actuación de este lunes tuvo un valor incalculable para Cabo Verde.

*Con información de AFP