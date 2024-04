Así fue el rescate de parapentista accidentado en pico Colón: 7 días de dolor y angustia

El parapentista Julio Bermúdez se partió en mil pedazos por el golpe que sufrió cuando se estrelló contra las rocas del pico Colón, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta de Colombia.



A 5730 m de altura sobre el nivel del mar, el parapentista sobrevivió para contarlo gracias a Santiago Aparicio, un montañista que lo acompañaba hasta la cumbre.

“Yo quedé colgando y me desperté un poco desconcertado porque no sabía qué había pasado. Cuando Santiago me dice que hubo un accidente ya empiezo como a enlazar rápidamente esos últimos momentos y recuerdo ‘ah, yo lo que estaba haciendo era tratar de volar de la cumbre del pico Colón y estoy intentando despegar y si estoy acá es que no logré realizar el despegue y seguramente me estrellé contra estas rocas que estoy viendo’”, relata Julio Bermúdez.

Santiago Aparicio, quien se convirtió en el ángel de Julio Bermúdez, recuerda que creyó que “había sido un golpe muy leve”, sin embargo, la situación era más grave de lo esperado. El activó el aparato satelital para pedir ayuda, mientras planeaban con el parapentista lo que harían.

“El diagnóstico mío fue: tengo seguramente costillas rotas, tengo seguramente un hemotórax, es un sangrado en el espacio pleural que está colapsando mi corazón y mi pulmón derecho y seguramente eso es lo que me causa dificultad para respirar. También siento que los huesos de mi antebrazo están rotos y que mi clavícula pues me duele mucho y noto cierta deformidad, entonces sé que tengo fracturas en esos dos sitios y que no puedo usar mi extremidad derecha”, dice el parapentista, quien también es médico.



¿Cómo logró salir vivo del pico Colón?

Inicialmente, Santiago se ‘echó al hombro’ a Julio para descender de la cumbre del pico Colón con una técnica conocida como rapel. Bajaron unos 300 metros, casi el doble de uno de los edificios más altos de Colombia: la Torre Colpatria, que mide 196. Sin embargo, quedaron atrapados entre rocas enormes.

Después de 8 horas de búsqueda, organismos de socorro lograron ubicarlos, pero sacarlos del lugar en donde se encontraban era una labor titánica. Les lanzaron comida y kits de supervivencia. Julio se quedó amarrado en la montaña, mientras Santiago dormía a unos metros más abajo, en un lugar seguro, lejos de las piedras que caían de la cumbre.

Mientras Julio sobrevivía al frío que congelaba hasta el último de sus huesos, Santiago derretía hielo para llevarle agua todas las mañanas. Así pasaron 5 días, con la muerte respirándoles en la nuca por las extremas temperaturas que enfrentaban y casi perdiendo la esperanza del rescate, hasta que los socorristas al fin dieron con ellos.

Una vez los encontraron empezaron a bajar. Cada segundo contaba, primero lo subieron en una camilla de montaña, pero el terreno era cada vez más difícil, lo montaron al lomo de mula y apenas aguantó unos metros hasta que 12 arahuacos que acompañaban el rescate lo acostaron en una hamaca colgada de un palo y, como si fuera una carrera de relevos, lo bajaron en tiempo récord.