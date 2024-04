El día que Barack Obama visitó Colombia, pero no confió ni en el agua que le tenían

El 15 de abril de 2012, el expresidente estadounidense Barack Obama asistió a la Cumbre de las Américas en Cartagena. Allí, en medio de un pomposo protocolo, junto a Juan Manuel Santos, el entonces mandatario de Colombia, se le entregó a la comunidad de La Boquilla la titulación de su territorio.



Ese día en su discurso el expresidente Obama destacó que “durante generaciones muchos de ustedes han vivido en estas tierras, han trabajo estas tierras, han criado a su familia en estas tierras y hoy y de ahora en adelante por fin obtendrán la escrituración de estas tierras. Se le entregarán a La Boquilla y a San Basilio de Palenque”.

Pero para la comunidad de La Boquilla la dicha solo duró 8 años, pues el Tribunal de Bolívar anuló el título que les fue entregado por Obama. Apelaron y el pleito ahora está en el Consejo de Estado, que deberá emitir una decisión de cierre.

Curiosidades de la estadía de Barack Obama en Cartagena

En medio de esta entrega y todo lo que significó para los habitantes de La Boquilla, hubo algunas curiosidades que Benjamín Luna, líder de la comunidad, le contó a Los Informantes.



“Obama nunca confió en la seguridad del Estado colombiano, se trajo su propia seguridad, trajo su propia comida, su propia agua, todo lo trajo”, narró el líder comunitario.

Luna fue el encargado de recibir el título colectivo de La Boquilla de manos del expresidente Obama, pero reconoce que “yo no sé hablar inglés y entonces a mí me hacen pasar al atril en el momento en que Obama me va a entregar el título, me lo entrega en inglés, pero simplemente voy y me acerco, lo abrazo, le doy la mano y le agradezco”.

Además de su hermético esquema de seguridad, Obama también llegó a Colombia con un mensaje de orgullo afro.

“Él siempre defendió la posición de la reivindicación del negro, como un hombre negro puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos”, puntualizó Benjamín Luna.