Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Capítulo Los Informantes: colombiana en la Nasa; película ‘Un poeta’ y los 'vikingos en el Pacífico'

Capítulo Los Informantes: colombiana en la Nasa; película ‘Un poeta’ y los 'vikingos en el Pacífico'

En Los Informantes, la fascinante historia de Diana Trujillo, caleña en la Nasa; el actor natural detrás de la película ‘Un poeta’ y la vida de los “vikingos” colombianos.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 26 de oct, 2025
