Capítulo Los Informantes: colombiana en la Nasa; película ‘Un poeta’ y los 'vikingos en el Pacífico'

'La ingeniera de lo imposible'

La caleña Diana Trujillo llegó hace 27 años a La Florida, Estados Unidos, sin hablar ni una sola gota de inglés, en busca del “sueño americano”. Luego de un camino de esfuerzo y persistencia, se convirtió en la primera hispana migrante en la NASA y en una de las pocas mujeres directoras de vuelo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Hoy, comanda a los astronautas y a un equipo enorme de ingenieros, médicos, traductores de diferentes idiomas y más profesionales en distintas estaciones en el mundo y en el espacio.

Ha participado en importantes misiones a Marte, como Curiosity y el Perseverance, donde lidera el equipo que diseña y opera el brazo robótico del rover. Como directora de vuelo de la Nasa escogió un indicativo, un nombre muy colombiano: ‘Somos Flight’.



“Es el cargo que tiene la responsabilidad más alta de lo que hacemos en la Nasa, la persona que tiene la responsabilidad de lo que se está haciendo en este momento es el director de vuelo. Es responsable de astronautas, del vehículo y del grupo que lo comanda, de la misión y de que todo el mundo esté bien en todo momento”, reveló en Los Informantes Diana Trujillo sobre su trabajo.

'Un corazón de poeta'

La película ‘Un poeta’, en la que Ubeimar Ríos, un actor natural, personifica a un hombre gris, fracasado y borracho que, acorralado por las deudas y una vida miserable, termina aceptando un trabajo como profesor, se ha convertido en todo un éxito en la taquilla colombiana.



Este filme, dirigido por Simón Mesa, ya acumula varios premios a nivel internacional y comentarios muy positivos de la crítica.

Los Informantes pasó un día con el protagonista de 'Un poeta', que encontró con su actuación un éxito que le había sido esquivo.

'Vikingos en el Pacífico'

En el Pacífico colombiano hay una historia que parece como sacada de un cuento de Gabriel García Márquez, pero es tan real como fascinante: en un territorio afro por excelencia, hay una comunidad de ‘vikingos’.

¿Por qué hay blancos de ojos claros en la remota Playa Mulatos? Los Informantes hizo un viaje imperdible en Nariño.