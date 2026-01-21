Nuevos detalles de caso talio: testimonios del domiciliario y de mujer que habría pagado el envío

La investigación por la muerte de dos menores de 13 y 14 años por envenenamiento con talio en abril de 2025 sumó una nueva pieza fundamental: el testimonio de 12 páginas entregado a la Fiscalía General de la Nación por el domiciliario que, sin saberlo, transportó el veneno. Según reveló Caracol Radio, el mensajero fue recibido por una mujer de cabello blanco y gafas, identificada presuntamente como Zenaida Vargas Pava. Sobre ese momento, el trabajador relató: “Ella me entregó el paquete, me dijo que, si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación; ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio $10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”.

Según el testimonio que reveló el medio de comunicación, hubo un primer intento de entrega que resultó fallido. Una menor en la casa rechazó el regalo al no tener destinatario claro, Ante esto, el domiciliario canceló el pedido, pero recibió una llamada insistente de Vargas Pava. “De ahí yo alcancé a bajar como la mitad del camino, casi hasta la circunvalar, cuando la señora que me entregó me llamó y me dijo que por qué había marcado la entrega como fallida", explicó el domiciliario, añadiendo que la mujer le pidió regresar.



La defensa de Zenaida Vargas Pava sobre el caso talio

Por su parte, El Tiempo logró contactar a Zenaida Pava Vargas, de 63 años, quien negó cualquier vínculo con el crimen o con la principal sospechosa, Zulma Guzmán. "Yo soy una mujer de 63 años, trabajadora, no tengo nada que ocultar. Mi vida es una hoja abierta para el que la quiera ver, me están inculpando de algo que yo en la vida sería capaz de hacer", afirmó en declaraciones exclusivas a este medio. Al ser consultada sobre Guzmán Castro, respondió: "Ni siquiera sé quién es. Mi círculo de amigos se reduce a mi familia". Sin embargo, la Fiscalía sigue investigando.



Fiscalía escuchó por segunda vez al padre de una de las niñas fallecidas

Según la Revista Semana, el padre de una de las niñas fallecidas acudió a una segunda diligencia ante la Fiscalía para precisar detalles sobre los hechos que aún son materia de investigación tras el envenenamiento con talio. Su abogado, Fabio Humar, explicó que el empresario ha colaborado constantemente con la justicia y señaló que fue el “testimonio de una víctima directa de unos hechos muy dolorosos, que debe detallar y precisar algunas cosas”. Durante la diligencia, que duró un par de horas, él respondió a todos los cuestionamientos, aseguró su defensa.



El caso de envenenamiento con talio que conmocionó a Colombia

La historia de horror que impactó al país tiene raíces desde hacía varios años. El padre de una de las niñas fallecidas y dueño del apartamento donde ocurrió la tragedia reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro. Su abogado, Fabio Humar, habló en Los Informantes sobre este vínculo: “la relación fue puntual, fue limitada en el tiempo, la relación se acabó y él perdió contacto con esta señora”.

Antes de la tragedia de las niñas en abril de 2025, la madre de una de las niñas fallecidas y esposa del hombre que tuvo la relación extramatrimonial con Zulma Guzmán sufrió una intoxicación con talio. El Dr. Julio Portocarrero, quien la atendió, recordó el momento del diagnóstico: "Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será". Aunque la mujer mejoró inicialmente, sufrió una recaída de un cáncer que había padecido previamente y falleció en agosto de 2021.



Sobre el fallecimiento de la madre, el doctor Portocarrero ofreció una explicación médica crucial respecto a la reactivación de un cáncer previo que Alicia había superado años atrás. Según el especialista, la probabilidad de que el talio fuera la causa directa de la formación del tumor es cercana a cero. Sin embargo, el médico aclaró que el veneno pudo jugar un papel indirecto, pero devastador: "lo que sí es posible es que cuando la persona tiene un cáncer y tiene un estrés de esa magnitud como es una intoxicación por talio ese estrés reduce significativamente el sistema la capacidad del sistema inmunológico y facilita la reactivación del de un tumor". De esta manera, el debilitamiento físico causado por el "veneno de los venenos" habría permitido que la enfermedad terminal regresara con mayor agresividad.



El experto en toxicología, doctor Camilo Uribe, explicó en Los Informantes la peligrosidad de esta sustancia, prohibida en Colombia desde los años 70. "El talio es muy liposoluble eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso entonces él va y se deposita se pega en ese tejido graso", detalló el especialista. En el caso de las menores, los niveles detectados fueron alarmantes. Uribe señaló que se considera intoxicación severa por encima de 150, pero en este suceso "había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar, es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3.000, son concentraciones letales".



Un viaje a Europa marcado por la tragedia

Alejandro Herrera, amigo cercano de la familia que los recibió en Francia poco antes de la muerte de la mujer, describió el deterioro físico de ella para ese momento. Recordó que en el verano de 2021 la vio "absolutamente destrozada" y con un peso cercano a los 40 kg. Herrera relató su intento por buscar ayuda médica y le dijo al esposo de ella: "venga, llevémosla a urgencias", pero la mujer falleció un mes después de ese encuentro.

Actualmente, Zulma Guzmán Castro permanece detenida en el Reino Unido tras ser localizada cerca del río Támesis en diciembre de 2025, mientras avanza su proceso de extradición a Colombia.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.