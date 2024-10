Papá Jaime, el héroe que ha rescatado a más de 80 mil niños de las alcantarillas de Bogotá

Jaime Jaramillo quedó marcado por una tragedia que lo impulsó a cambiar su vida de ingeniero de petróleos a 'papá' de más de 80 mil niños. Se dedicó a sacar a los niños que malvivían las alcantarillas y en el subsuelo debajo de Bogotá. Empezó en 1973 y hoy, a los 68 años, Papá Jaime todavía se mete al barro buscando a alguien que necesite de su ayuda. Los Informantes conoció su historia en 2022.

"Era la Navidad del 73, voy caminando por la calle, pasó un carro, cae la caja de una muñeca al piso, la niña la recoge feliz, se sonríe, me dice ‘mire lo que me encontré’, por estarme mirando no se dio cuenta que venía una tractomula, la golpea, cae al piso... me impactó que murió por una caja vacía”, recordó Papá Jaime sobre ese episodio que lo marcó para siempre.

La mirada de esa niña lo empujó en una misión que se convirtió en el propósito de su vida: rescatar a los niños de las alcantarillas para darles un hogar digno para vivir, alimento, atención médica y sobre todo amor.

Ese diciembre, Papá Jaime empezó vestido de Papá Noel a llevarles regalos a los niños que vivían debajo de la tierra, en los túneles de las alcantarillas que atraviesan Bogotá.

Así conoció a Raúl, un pequeño a quien una rata le había mordido la cara y se encontraba en muy malas condiciones. “Cuando yo vi eso tuve un sueño, que Raulito tuviera una cirugía plástica, un hogar, una oportunidad de vida”, aseguró Jaime Jaramillo.

Y Raulito fue el primer niño en 35 años de la Fundación Niños de los Andes, una cadena de milagros que se ha ido multiplicando. "85 mil niños ya han pasado por la Fundación Niños de los Andes, han encontrado la paz interior, el amor, la alegría y le están ayudando a cientos de personas”, afirmó este hombre que se convirtió en el 'papá' de ciento de niños, ese que nunca tuvieron, que los cuidó y los salvó.

Jaime Jaramillo nació en Manizales y desde que se acuerda tuvo una conciencia social muy fuerte. Un buen día regaló todo su closet y el mercado de la casa para ayudarle a un niño con hambre. Él aún recuerda cómo lo reprendió su madre por lo que hizo.

Papá Jaime estudió ingeniería geofísica y de petróleos, pero el trabajo social y en las calles lo fue atrayendo hasta que decidió dedicarse a explorar mejor el submundo de hambre y miseria de Bogotá.

Con el pelo blanco y cerca de los 70 años, Jaime Jaramillo todavía tiene la energía y el vigor para regresar a esos lugares oscuros de donde rescata niños. “Las alcantarillas, de acuerdo con las épocas son seguras o inseguras, si hay invierno mueren atrapados, si hay verano pueden estar ahí”, señaló mientras visitaba un caño de donde recuperó pequeños que hoy tienen una segunda oportunidad.

Calmado, sonriente, cariñoso, así es Papá Jaime, un hombre que no ha descansado de la misión que se impuso hace años: hacer del mundo un lugar mejor. Él sí que ha hecho una diferencia arrancando de las calles a los niños que necesitan un hogar.

