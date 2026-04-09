¿A qué hora regresan los astronautas de Artemis II a la Tierra?

Los astronautas de la misión Artemis II se dirigen de regreso a la Tierra luego de haber visto la cara oculta de la Luna y haber viajado tan lejos de la Tierra como ningún otro ser humano lo había hecho antes. El retorno está programado para el viernes 10 de abril y son muchas las precauciones que se deben tener para su amerizaje en el océano Pacífico.



¿A qué horas regresan los astronautas y cómo ver en vivo?

Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) actualmente se encuentran en el noveno día de los 10 que se tenían programados para el cumplimiento de la misión Artemis II. Tras cumplir con la misión, los cuatro astronautas ya se encuentran en el camino de regreso a la Tierra.

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Desde el martes 7 de abril la nave Orión abandonó la órbita lunar para emprender el regreso a casa. Según la NASA, al cápsula reingresará a la atmósfera terrestre el 10 de abril a las 20:07 horas del este de EE. UU., EDT (7:07 p. m., hora Colombia), frente a la costa de San Diego, California.

Al igual que el despegue, el amerizaje podrá verse en el canal oficial de YouTube de la NASA, en NASA+ y en plataformas de streaming como Amazon Prime, Apple TV, Netflix y HBO Max.



¿Cómo será el viaje de regreso de Artemis II?

El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en una llamada "trayectoria de retorno libre". La nave Orión abandonó la órbita lunar, lo que hizo que una vez más la gravedad terrestre dominara su trayectoria de regreso. El regreso de la misión tiene riesgos para los astronautas y, según se ha dicho, es en este recorrido en el que se vivirá el momento más violento de la expedición.



La nave se dirige a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h, lo que generará un cambio intenso en el aire alrededor de la cápsula y fuego exterior en la misma. Lo único que protegerá a los tripulantes del fuego será el escudo térmico de la nave y en ese momento enfrentarán un segundo "apagón" de las comunicaciones por la intensidad de calor de la nave.



Luego de superar esta etapa, 11 paracaídas deben abrirse de manera escalonada para bajar la velocidad de la caída de la cápsula, la cual impactará en el océano Pacífico. Aunque todavía faltan algunos días para el regreso de los astronautas, en el lugar ya se encuentra el equipo de recuperación en el mar esperándolos.

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Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II de la NASA, dio cuenta de cómo lo vivido pone al límite la mente humana. "Es un verdadero regalo. Y tenemos mucho en qué pensar, anotar y escribir. Entonces podremos sentir plenamente lo que acabamos de vivir", dijo durante una conferencia de prensa desde el espacio.

"Ni siquiera he empezado a asimilar lo que hemos vivido", dijo Victor Glover. "Todavía nos quedan dos días más, y atravesar la atmósfera a bordo de una bola de fuego también es algo profundo. Voy a estar pensando y hablando de todas estas cosas por el resto de mi vida", aseguró.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co