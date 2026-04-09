La razón del peligroso regreso de Artemis II a la Tierra: esto dijo ingeniera colombiana de la NASA

La colombiana Liliana Villarreal se prepara para uno de los instantes más importantes en la carrera del ser humano al espacio. La directora de aterrizaje y recuperación de Artemis II explicó los retos del regreso de la tripulación. Los ingenieros y los cuatro astronautas han estado ajustando, entre otras cosas, el ángulo de ingreso de la cápsula Orión a la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 40.000 km por hora.



En ese ángulo se juega la vida de la misión porque demasiado inclinado Orion podría sufrir un calentamiento brutal . Demasiado plano podría rebotar en la atmósfera y estallar . Es el delicado punto exacto que permite frenar una nave que vuelve de la Luna, proteger a la tripulación y llevarla sana y salva al océano. La cápsula Orión viaja a una velocidad de 3.302 km/h. En la noche del miércoles, la tripulación de Artemis II ultimó detalles de su preparación final para el regreso a la Tierra.

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Los astronautas pusieron a prueba su cuerpo y los sistemas de navegación manual. En tierra, una colombiana, Liliana Villarreal, hace parte del equipo que los recibirá en su amerizaje. Mientras la tripulación de Orión viene en camino en tierra ya todo está listo para recibirlos. La ingeniera aeroespacial colombiana dirige la recuperación de los astronautas desde su reingreso a la atmósfera hasta que la cápsula americe y los cuatro tripulantes regresen a casa. Ella ya está a bordo del buque anfibio de la Marina de Estados Unidos USS Jumping Mortha.



¿Cómo será el reingreso a la Tierra de la nave de Artemis II?

"El buque zarpó de la base naval de San Diego puntualmente y en este momento estamos realizando las maniobras necesarias para posicionar la nave en la zona de amerizaje", dijo Villarreal en unas declaraciones a medios. Durante la sesión informativa de la NASA, la colombiana señaló que han estado en sesiones de entrenamiento con el equipo conjunto de la Agencia Espacial y las fuerzas militares para recuperar de manera segura a la tripulación. "Tras el traspaso del mando del director de vuelo al director de recuperación del amerizaje los buzos se aproximarán a Orión y realizarán evaluaciones del aire y del agua circundantes a la cápsula simplemente para asegurarse de que seguro acercarse y ayudará a la tripulación a salir de Orión", agregó la colombiana.



Villarreal explicó que la cápsula será remolcada para alejarla de la balsa de recuperación y el equipo será recogido por los helicópteros de la Marina desplegados desde el buque. Su primera parada será la enfermería para las pruebas médicas. "Una vez que tengamos la nave Oriona a salvo en el interior y todas las embarcaciones menores de vuelta a bordo comenzaremos el viaje regreso a la base naval de San Diego. Dependiendo de nuestra distancia la tripulación de Artemis II abandonará el buque para regresar a la tierra firme", dijo la ingeniera.

Durante el octavo día de esta misión no solo en la Tierra se ajustan los detalles del regreso, en la cápsula a más de 300.000 km de nuestro planeta, los cuatro astronautas se han estado preparando intensamente para volver a sentir el peso de su propio cuerpo una vez regresen a casa. Como llevaban ocho días flotando en el espacio su cuerpo se debilita. Por eso el miércoles se dedicaron a probar los trajes diseñados para mantener la circulación y evitar desmayos cuando vuelvan a sentir la gravedad terrestre.



Los sistemas de la cápsula Orión también se preparan para el reingreso a la atmósfera que es uno de los momentos más exigentes de toda la misión. Al mismo tiempo la agencia espacial sigue revelando imágenes del viaje, fotografías de la superficie lunar, cráteres y sombras captados desde el espacio profundo, así como imágenes de la tripulación en la nave. Si el clima lo permite y los cálculos no fallan este viernes 10 de abril, el mundo entero tendrá los ojos puestos en el océano Pacífico, esperando ese momento en que la nave Orión abra sus paracaídas y marque el regreso triunfal de la humanidad desde la Luna.

