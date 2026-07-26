Tifón Noul azota a China con vientos intensos y lluvias: reportan 10 muertos y 23 heridos

El tifón Noul tocó tierra en China la mañana del domingo con intensos vientos y lluvias en la costa sur, en la tormenta más fuerte en lo que va del año en el país, informó la prensa estatal. Los pronósticos climáticos para Noul llevaron a las autoridades a evacuar a más de 340.000 personas y suspender actividades laborales, servicios ferroviarios y vuelos. El centro del tifón fue cerca de la localidad de Pinghai, provincia de Cantón, unos 80 kilómetros al noroeste del centro financiero, Hong Kong, según la televisión estatal CCTV. Los vientos máximos sostenidos cerca del ojo de la tormenta al tocar tierra eran de 162 kilómetros por hora, indicó CCTV.

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Con ello, Noul es el tifón más fuerte en alcanzar a China en lo que va de 2026, agregó la televisión. Antes de fortalecerse el sábado sobre el mar de China Meridional, Noul dejó una estela de destrucción al pasar por el extremo norte de Filipinas. Tres personas murieron y una desapareció por el breve paso del tifón, informó la agencia de manejo de desastres de Filipinas. En China, CCTV divulgó imágenes el domingo con carreteras cubiertas de escombros y algunas pequeñas estructuras, incluido un aro de baloncesto, derribadas por las ráfagas.

Al menos 350 vuelos de pasajeros desde y hacia Hong Kong habían sido cancelados el domingo, según la página web del aeropuerto. Hong Kong emitió por la noche su segunda mayor alerta de tormenta. "Noul avanza hacia el interior de Cantón y se debilita progresivamente, pero los vientos aún afectan a muchos lugares de Hong Kong", señaló el Observatorio local.



Crecida repentina dejó 10 muertos en China

Un lugar turístico del noroeste de China sufrió este domingo una crecida repentina provocada por las fuertes lluvias que dejó 10 muertos y 23 heridos, informaron los medios estatales. Varias zonas del sur de China se encuentran en alerta máxima por posibles inundaciones este domingo, después de que el tifón Noul tocara tierra a primera hora de la mañana.



"Un torrente de montaña provocado por lluvias torrenciales de corta duración en un paraje turístico del condado de Weiyuan, en la ciudad de Dingxi, dejó atrapados a varios campistas", informó la cadena CCTV. La crecida tuvo lugar en Shuangshimen, en las escarpadas zonas montañosas del sur de Gansu, a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Pekín. Shuangshimen es conocido por sus arcos de piedra natural y sus arroyos de montaña. Es un lugar muy frecuentado por campistas durante el verano.



"Los heridos han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento y otras 174 personas han sido rescatadas", informó CCTV. Algunos sectores de Gansu, alejados de la trayectoria de Noul, también registraron fuertes lluvias el domingo, lo que llevó a las autoridades locales a emitir alertas meteorológicas.

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AFP