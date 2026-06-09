Abuchean a Trump durante el himno nacional, en Finales NBA de New York Knicks y San Antonio Spurs

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue recibido este lunes por unos sonoros abucheos cuando la pantalla gigante del Madison Square Garden, sede del tercer partido de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs, anunció su presencia.

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Trump fue invitado al partido por James Dolan, dueño de los Knicks, y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas Finales NBA. (Lea también: Video | Trump le grita a periodista tras ser cuestionado sobre acusaciones de fraude electoral)



Aplausos de una minoría de aficionados

Las cámaras mostraron a Trump en un palco del Madison Square Garden, sonriente durante la ceremonia del himno nacional estadounidense.

En el Madison Square Garden fueron notables los abucheos, que superaron claramente los aplausos de una minoría de aficionados, según pudo constatar EFE, presente en el pabellón.



El presidente vio el encuentro sentado en un palco en el primer anillo del pabellón, protegido por una barrera de vidrio, como parte de las estrictas medidas de seguridad desplegadas para garantizar su protección.



Nueva York blindó la zona del Madison Square Garden para asegurar máxima seguridad para la llegada de Trump y, entre otras medidas, se anuló la típica fiesta de visionado del partido en las afueras del pabellón.

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Las autoridades ordenaron a los aficionados llegar al estadio con tres horas de antelación y sin mochilas ante los controles de seguridad reforzados, al estilo de los de aeropuerto.

Desde su regreso al poder en 2025, Trump se ha convertido en un invitado habitual de los eventos deportivos, algo poco común entre los presidentes de Estados Unidos. Estuvo en la última final del Abierto de Estados Unidos de tenis en Nueva York, ganada por Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, y también asistió a la Ryder Cup de golf, su deporte favorito.

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El presidente ha acudido además a otros grandes eventos, como el Super Bowl de Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, las 500 Millas de Daytona de la NASCAR o una velada de la UFC en Miami, entre otros.



Otras estrellas presentes en las Finales NBA

Tras alcanzar hace unos días un precio de 7.000 dólares para las entradas más baratas, este lunes un asiento en el Madison Square Garden se vendía por cerca de 5.300 dólares y el pabellón neoyorquino firmó el lleno absoluto para apoyar el sueño de los Knicks de conquistar un anillo NBA por primera vez en 53 años.

Ben Stiller, Spike Lee y Timothée Chalamet apostaron por una experiencia más inmersiva y estuvieron sentados, como es habitual, en las codiciadas butacas a pie de pista. Un asiento de primera fila en el Madison Square Garden se vendía por cifras superiores a los 70.000 dólares.

Spike Lee fue uno de los más agitados, protestó de forma muy vistosa por las llamadas de los árbitros a favor de los Spurs y celebró por todo lo alto cada jugada ofensiva de su equipo.

Entre los demás famosos presentes en el Garden estuvieron los exjugadores de los Knicks Patrick Ewing y Walt Frazier.

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AGENCIA EFE/VIDEO DE AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL