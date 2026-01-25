En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA EN META
HOMBRE MUERTO EN EE. UU.
CONCIERTO BAD BUNNY
VENEZUELA
INDEPENDIENTE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Al menos 80 presos políticos son excarcelados en Venezuela, según Foro Penal

Al menos 80 presos políticos son excarcelados en Venezuela, según Foro Penal

De acuerdo con la ONG Foro Penal, el proceso de liberación avanza lentamente bajo la presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

Por: AFP
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Al menos 80 presos políticos son excarcelados en Venezuela
Al menos 80 presos políticos son excarcelados en Venezuela. -
AFP

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados este domingo 25 de enero en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro, informó la oenegé Foro Penal.

Delcy Rodríguez promete un "número importante" de liberaciones

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un "número importante" de liberaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Detienen en España a joven que le robó una cadena a Nicolás Alcocer Petro, hijo de Gustavo Petro
    Redes sociales
    MUNDO

    Detienen en España a joven que le robó una cadena a Nicolás Alcocer Petro, hijo de Gustavo Petro

  2. Pareja de estudiantes encontrada muerta en un carro
    Canva - Redes sociales
    MUNDO

    Pareja de estudiantes es hallada muerta en un vehículo dentro de campus universitario

La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. "Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones", agregó en X.

Gobierno de Venezuela contabiliza 626 liberaciones desde diciembre 2025

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes. El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal contabiliza cerca de la mitad desde en el mismo periodo.

Publicidad

Rodríguez, quien gobierna de forma temporal, dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington. El sábado, la mandataria interina llamó a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz" en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso a Maduro.

Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentan a un juicio en Nueva York por narcotráfico. Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.

Publicidad

AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Nicolás Maduro

Noticias de Venezuela

Crisis en Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad