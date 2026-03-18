Trump reacciona a renuncia de funcionario por guerra en Irán: “Siempre pensé que era débil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de "débil en seguridad" a Joe Kent, quien presentó su renuncia como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense en desacuerdo con la guerra contra Irán. (Lea también: Irán confirma la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij)

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"No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza", afirmó Trump en una comparecencia ante los medios en el Despacho Oval.

"Siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil", recalcó, insistiendo en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar: "Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto".



Las razones de Kent para renunciar a su cargo

La renuncia de Kent lo convirtió este martes en el funcionario de más alto rango en abandonar el gobierno de Trump desde el inicio de la guerra y abre una crisis interna en los servicios de inteligencia estadounidenses.



"No puedo en buena conciencia apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", afirmó Kent en su carta de dimisión dirigida a Trump.



La esposa de Kent, Shannon Kent, también sirvió en las fuerzas armadas estadounidenses y murió en un atentado suicida en Siria en 2019. "Como viudo (...) que perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense", escribió el exfuncionario.

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Como jefe del NCTC, Kent trabajaba bajo las órdenes de la directora de Inteligencia Nacional, analizando y coordinando la respuesta a amenazas terroristas, y ejerciendo como principal asesor del presidente en materia de contraterrorismo.

"Hasta junio de 2025, usted entendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que robó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas", afirmó Kent en su carta a Trump. Entonces, el mandatario ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, una operación con colaboración de Israel que provocó una escalada militar con Irán que duró doce días.

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Kent sostuvo que "altos responsables israelíes y miembros influyentes de medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación" para hacer creer que "Irán era una amenaza inminente" pero "eso era una mentira". (Lea también: Tras negativa de países, Trump dice no necesitar ayuda "de nadie" para reabrir el estrecho de Ormuz)



“Hay muchas afirmaciones falsas en esta carta”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a este mensaje también a través de X, con un texto en el que aseguraba que "hay muchas afirmaciones falsas en esta carta, pero permítanme abordar una en particular: que 'Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación'". Es "insultante y ridícula" la sugerencia de que la decisión de ir a la guerra se tomó "en función de la influencia de otros", agregó.

"Como el presidente Trump ha declarado clara y explícitamente, tenía pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos. Estas pruebas se recopilaron de muchas fuentes y factores. El presidente Trump nunca tomaría la decisión de desplegar recursos militares contra un adversario extranjero por nada", dijo.

La guerra de Irán, en la que han fallecido al menos trece militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazada por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP