Se reanudan vuelos en aeropuerto de Washington, Estados Unidos, tras amenaza de bomba

Las autoridades de aviación ordenaron la reanudación de las operaciones en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington tras una investigación sobre una amenaza de bomba, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

El martes por la mañana se había ordenado la suspensión de las operaciones en el aeropuerto, ubicado cerca del centro de la capital estadounidense. La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el motivo de la suspensión fue "por motivos de seguridad".

En una publicación en Twitter, Duffy informó que un vuelo de United Airlines procedente de Houston había recibido una amenaza de bomba. "El vuelo aterrizó sin incidentes en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), los pasajeros fueron evacuados y las fuerzas del orden realizaron una inspección exhaustiva de la aeronave", declaró Duffy.



¿Qué se sabe de la amenaza de bomba?

"El aeropuerto ha recibido la confirmación de que todo está en orden y las operaciones se han reanudado", añadió. Un video transmitido por medios locales mostró un avión de United Airlines siendo trasladado a una calle de rodaje auxiliar, con varios vehículos policiales cerca. El aeropuerto Reagan informó en una publicación en X que los pasajeros del avión fueron "desembarcados y trasladados en autobús a la terminal".



"El vuelo 512 de United Airlines aterrizó en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan alrededor de las 11:30 a. m. y luego se detuvo en una pista adyacente, alejada de la terminal, debido a una amenaza de seguridad. Las pistas del aeropuerto permanecieron cerradas hasta que los pasajeros desembarcaron de forma segura y fueron trasladados en autobús a la terminal. Las pistas se reabrieron a las 12:50 p. m.", se lee en el más reciente comunicado del aeropuerto.

Según la entidad, "la policía de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington está llevando a cabo una investigación exhaustiva con la ayuda de diversas agencias policiales. Varios vuelos fueron desviados a otros aeropuertos durante el cierre de la pista".

*Con información de AFP