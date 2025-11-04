En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
ACCIDENTE METRO DE BOGOTÁ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / “Dios me dio la vida, pero me quitó toda la felicidad”: único sobreviviente del vuelo de Air India

“Dios me dio la vida, pero me quitó toda la felicidad”: único sobreviviente del vuelo de Air India

Vishwash Kumar Ramesh, el único sobreviviente del siniestro aéreo de Air India, habló sobre cómo ha sido su recuperación casi cinco meses después del incidente y sobre la disputa que hay con la aerolínea actualmente.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Habla el único sobreviviente del accidente en India.
Habla el único sobreviviente del accidente en India.
AFP / redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad