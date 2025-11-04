“Dios me dio la vida, pero me quitó toda la felicidad”: único sobreviviente del vuelo de Air India

Casi cinco meses después del trágico accidente del avión de Air India en el que perdieron la vida 261 personas, Vishwash Kumar Ramesh, el único sobreviviente del siniestro aéreo, relata cómo ha sido su vida luego de este evento traumático y cómo “Dios me dio la vida, pero me quitó toda la felicidad y a mi familia”.

De acuerdo con la entrevista publicada por la BBC, Ramesh comenta que todavía le cuesta asimilar qué fue lo que sucedió ese fatídico 12 de junio de 2025, en el que él fue el único sobreviviente del accidente y cómo su suerte ha sido todo un "milagro". Sin embargo, a pesar de la fortuna de haber sobrevivido a tan aparatoso accidente, le ha marcado la pérdida de su hermano Ajay, a quien describió como uno de sus "pilares".

A pesar de que ya han pasado algunos meses desde el incidente, relató a la cadena británica que todavía vive las secuelas del accidente, ya que todavía siente dolor en la pierna, el hombro, la rodilla y la espalda, lo que no le permite trabajar ni conducir, además de ser diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. Sus asesores indican que el hombre se encuentra "perdido y roto", sufriendo mentalmente y lidiando con recuerdos constantes del desastre, lo que no le permite conciliar el sueño fácilmente.



¿Cómo fue el accidente de Air India?

El pasado 12 de junio de 2025, el Boeing 787-8 Dreamliner que viajaba desde Ahmedabad, en el oeste de India, a Londres, en Inglaterra, se estrelló poco después del despegue en una zona residencial a las afueras del terminal aéreo. En este siniestro perdieron la vida 261 personas, incluyendo pasajeros, tripulantes y personas en tierra.



Las investigaciones preliminares de la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación (AAIB) se enfocaron en los datos recuperados de las cajas negras. El informe preliminar indicó que, segundos después del despegue, los interruptores de control de combustible de los motores fueron cambiados a la posición de corte. Este movimiento resultó en la pérdida de propulsión y una rápida caída de la aeronave. Las grabaciones de voz revelaron que un piloto preguntó a su compañero sobre el corte de combustible, quien negó haberlo hecho.



¿Cómo sobrevivió al siniestro?

Ramesh, un ciudadano británico de origen indio, se encontraba en el asiento 11A cuando la aeronave chocó. Relató a medios que justo después del despegue sintió que el avión "se atascaba" durante unos 5 o 10 segundos, y que una "luz verde y blanca se encendió".



Cuando el Boeing 787-8 impactó la residencia de estudiantes de medicina cerca del aeropuerto, Ramesh tuvo la fortuna de caer directamente en la planta baja del edificio universitario, por lo que logró desabrochar su cinturón de seguridad y escapar por un espacio abierto junto a él. A pesar de sufrir quemaduras en la mano izquierda durante la huida, Ramesh logró llegar al Hospital Civil de Ahmedabad, donde confesó su asombro: "Ni siquiera puedo creer que sobreviví, porque por un momento pensé que iba a morir". En ese momento, ya había visto a azafatas y otras personas sin vida a su alrededor.



¿Tiene actualmente una disputa con la aerolínea?

Según lo publicado por la BBC, Air India ha ofrecido un pago de compensación provisional de 21.500 libras esterlinas, un poco más de 100 millones de pesos aproximadamente, que fue aceptado. Pero los asesores de Ramesh, Sanjiv Patel y Radd Seiger, consideran que esta suma no es suficiente para cubrir sus necesidades inmediatas. Los representantes del sobreviviente alegan que este ha sido tratado deficientemente por la aerolínea desde el suceso y están exigiendo una reunión con los ejecutivos de Air India.

De acuerdo con los asesores, han invitado a la aerolínea a reunirse en tres ocasiones, pero estas invitaciones fueron "ignoradas o rechazadas". La decisión de hablar con los medios fue una estrategia para intentar una reunión por cuarta vez, buscando que los responsables de la empresa "hagan lo correcto".

Por su parte, Air India emitió un comunicado indicando que el cuidado de Ramesh y de todas las familias afectadas sigue siendo una "prioridad absoluta". La aerolínea afirmó que hizo una oferta a los representantes de Ramesh para organizar una reunión antes de que este concediera las entrevistas a los medios.

