Anciano de 83 años apuñaló a empleada en residencia de Miami Beach

Un violento ataque ocurrido en una residencia para adultos mayores de Miami Beach quedó registrado por cámaras de seguridad y ha conmocionado a la comunidad local. El protagonista es John Gula, un hombre de 83 años y veterano militar, acusado de apuñalar brutalmente a una trabajadora del complejo Rebecca Towers.



Esto fue lo que ocurrió

El hecho se produjo el pasado 4 de agosto, cuando Amelia Sola-Artes, gerente del lugar, acudió al apartamento del anciano para tratar un asunto relacionado con la limpieza. Lo que parecía ser una conversación de rutina terminó en un intento de homicidio.

En las imágenes difundidas por medios locales esta semana se observa a la víctima dialogando por varios minutos con Gula y su pareja en el pasillo del edificio. De manera repentina, el hombre sacó una navaja del bolsillo y la atacó con múltiples puñaladas dirigidas a la cabeza y al pecho.

Sola-Artes, cubierta de sangre, logró resistirse y arrebatarle el arma, lanzándola al suelo. Sin embargo, la agresión no terminó allí: el acusado intentó sacar un segundo cuchillo y volvió a embestirla, alcanzándola por la espalda mientras su pareja intentaba detenerlo.



Malherida, la mujer consiguió escapar y buscar refugio en un apartamento vecino, desde donde se alertó a la policía. Los agentes llegaron rápidamente y la trasladaron de urgencia a un hospital, donde fue sometida a una cirugía para atender las graves lesiones.

Por su parte, Gula fue arrestado en el mismo edificio. De acuerdo con el informe oficial, había intentado cambiarse de ropa, aunque aún vestía una camiseta de la Marina de Estados Unidos manchada de sangre.

El anciano no tenía antecedentes penales, pero ahora enfrenta un proceso judicial por intento de asesinato en segundo grado. La comunidad, alarmada por lo ocurrido, exige que se le impongan medidas estrictas al considerarlo un riesgo para quienes viven en el lugar.

Las investigaciones continúan mientras la víctima se recupera en el hospital y los residentes de Rebecca Towers intentan asimilar un hecho que, hasta ahora, parecía impensable dentro de la residencia.

