Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Anciano de 83 años apuñaló a empleada en residencia de Miami Beach

Anciano de 83 años apuñaló a empleada en residencia de Miami Beach

El anciano no tenía antecedentes penales, pero ahora enfrenta un proceso judicial por intento de asesinato en segundo grado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Anciano apuñalo a mujer
La mujer estaba caminando por el lugar cuando fue atacada.
Tomada de redes/ Unsplash

