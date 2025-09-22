En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mánager de B-King reveló lo último que hizo antes de desaparecer: mensajes y una reunión en México

Mánager de B-King reveló lo último que hizo antes de desaparecer: mensajes y una reunión en México

El representante del artista colombiano habló con Noticias Caracol sobre los últimos mensajes que envió antes de desaparecer, la ubicación de su teléfono y reveló detalles de una reunión que tenía con unos presuntos amigos.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
La expareja de Marcela Reyes fue visto por última vez en Polanco, Ciudad de México.
La expareja de Marcela Reyes fue visto por última vez en Polanco, Ciudad de México.
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad