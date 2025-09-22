Mánager de B-King reveló lo último que hizo antes de desaparecer: mensajes y una reunión en México

El 16 de septiembre, Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, fue visto por última vez en Ciudad de México vestido con una camiseta negra, pantalones blancos y tenis del mismo color. El cantante colombiano de música urbana, de 31 años y expareja de la DJ Marcela Reyes, desapareció en el sector de Polanco junto a su amigo Jorge Luis Herrera, conocido en la escena como Regio Clown. Ambos habían salido de un gimnasio y desde ese momento no se volvió a tener noticia de ellos.

A una semana del hecho, su representante Juan Camilo Gallego entregó detalles de lo ocurrido en una entrevista en vivo con Noticias Caracol. El mánager relató que antes de perder contacto, Sánchez había dicho que iría al gimnasio y después tendría planeada una reunión con un par de "amigos". “Esas dos personas son amigos de Reggio. Ya la información se pasó a las autoridades pertinentes, pero hasta el sol de hoy no tenemos ninguna respuesta, ni nadie nos ha dicho nada sobre el paradero de B-King y de Reggio”, señaló Gallego.

De acuerdo con el mánager, Sánchez Salazar viajó con él desde Medellín, Colombia, a Ciudad de México el 11 de septiembre para encontrarse con Jorge Luis Herrera, quien vive en la capital de México e invitó al otro cantante a participar de su concierto por el Grito de la Independencia de México el 14 de septiembre. Tras el show, indica que el día lunes se quedan en el hotel y el martes B-King le expresa que "quiere ir al gimnasio, pues es una persona muy atlética".



En sus declaraciones a este canal, el representante precisa que los dos artistas abandonaron la estadía sobre el mediodía rumbo al centro de atletismo, un Smarfit ubicado en Polanco, donde alcanzaron a compartir videos en redes sociales. Después de ese momento, no hubo más comunicación. “En los celulares no les entran los mensajes. Nosotros estábamos hospedados todos en el mismo hotel, ellos salieron del hotel a eso del mediodía, llegan al gimnasio, ellos suben videos dentro del gimnasio y después de las conversaciones que tuvimos de ir a almorzar ya se perdió totalmente la comunicación, no les llegaron los mensajes”, explicó.

El propio Sánchez había compartido en redes sociales un mensaje de agradecimiento horas antes de desaparecer. “Muchas gracias, mi México lindo y querido”, escribió en su cuenta de Instagram junto con un video en el que se mostraba sonriente y emocionado tras su primera presentación en ese país. En ese mismo clip aseguró sentirse “contento y agradecido” con la acogida que recibió en el escenario.



El supuesto viaje a Sonora, los mensajes y la reunión que tenían los desaparecidos: las pistas

El silencio de los teléfonos de ambos encendió la alerta de Gallejo en horas de la noche. “Yo espero como 7 y media de la noche para llamarlos, no les llegan las llamadas, no entra la llamada ni a Regio ni a B-King y pues yo digo, pues de pronto se ocuparon, se les dispararon los celulares y a ese momento no me preocupo. Llega a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya las preocupaciones son muy fuertes”, agregó el mánager.

En diálogo con la emisora Blu Radio el representante reveló que el último mensaje que tiene con B-King es alrededor de la 4:30 p. m. del martes en el que le da a conocer que va a "almorzar con unas personas" y que lo iría a recoger "a las 7:30 para que vayamos a la otra cita". De esta segunda reunión, Gallejo puntualizó que era con unos empresarios de la ciudad y que "nunca llegó".

Sin embargo, puntualizó que ese no habría sido el último mensaje enviado desde su celular. Sus allegados lograron conocer que la persona con la que habló antes de desaparecer fue "su mejor amiga que se llama Carolina. Le dejó un mensaje también. Le dijo que estaba bien y que tenía que contarle algo. Ese fue el último mensaje de parte de él hacía otra persona". El representante señaló que se realizó a las 5 de la tarde y que, según han podido comprobar, la última ubicación que registra el teléfono de B-King es a 45 minutos de Polanco, en inmediaciones de una zona del oriente de la Ciudad de México conocida como Iztapalapa.

"No me preocupo yo muchísimo. Pues usted sabe, B-King es una persona joven, pues se quedaron por ahí, se tomaron algo, se fueron a celebrar, no me preocupé, pero ya a la 1 de la mañana empecé yo a preocuparme porque no le llegaban los mensajes", detalló al medio citado y agregó que hizo una llamada a la Policía, quienes le informan que deben pasar 24 horas para poder poner la denuncia.

Respecto al “almuerzo”, el representante añadió que se reunirían con dos personas, conocidas de Regio, quienes ya fueron plenamente identificadas y hacen parte de la denuncia. "Incluso no sé si llegaron al almuerzo porque lo único que sabemos es que ellos se desaparecerán después de que salen del gimnasio", aclaró.

Una de las versiones que circuló tras el hecho fue que la desaparición ocurrió en Sonora. Incluso el presidente Gustavo Petro mencionó esa posibilidad en una publicación en redes sociales. Frente a esa situación, Gallego fue claro y dijo en Noticias Caracol: “Eso nos tiene a nosotros también consternados, no sabemos exactamente quién pasó esa información o por qué el presidente Petro dice que fue en Sonora porque y fuera eso que con cosas de narcotráfico cuando nosotros nunca nos movimos de la Ciudad de México, nosotros llegamos, como le digo, el 11 de septiembre, el 15 de domingo fue el concierto de Regio por el grito de independencia y el 16 se desaparece acá mismo en la Ciudad de México, en el sector de Polanco. Nunca nos movimos del sector de Polanco”.

Lo que está confirmado por las autoridades es que la última ubicación conocida fue en la colonia Polanco, dentro de la capital mexicana. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió la ficha de búsqueda en la que se detalla la vestimenta de Sánchez y el lugar donde fue visto por última vez. Esa misma entidad precisó que no hay registros de que el cantante ni su compañero se hubieran desplazado a otra ciudad. De las supuestas bandas de narcotráfico involucradas, Gallejo indicó a Blu Radio que "no tiene nada que ver. B-King es una persona que hace música, Regio es una persona que hace música, yo trabajo en la industria hace 22 años". De igual forma, agregó que no hay "ninguna posibilidad" de que una persona relacionada con la 'mafia' los estuviese contactando para algún tipo de concierto. "Yo soy la persona que vende los shows y no he tenido ese tipo de ofrecimientos o propuestas", explicó y dijo que este último show había sido por contratación de Regio, quien "tiene un show de música electrónica y nosotros participamos dentro y cantamos cuatro canciones".

Por su parte, el presidente Petro pidió públicamente la colaboración del Gobierno mexicano para dar con los artistas. “Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, expresó en X al hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Colombia, los familiares han seguido de cerca las indagaciones y han pedido apoyo en redes sociales para mantener el caso visible. Stefanía Agudelo, hermana del cantante, ha compartido publicaciones recordando que la última comunicación con él fue el mismo 16 de septiembre, cuando le comentó que iba rumbo al gimnasio en Polanco. La DJ Marcela Reyes también ha pedido ayuda a través de Instagram, solicitando la intervención de la Cancillería y del presidente colombiano.

Otros artistas, como J Balvin, han replicado las fichas de búsqueda en sus redes, sumándose a la difusión. Sánchez, nacido en Norte de Santander y criado en Medellín, ha construido su carrera en el reguetón con temas como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Made in Cali” y “Me necesitas”. La presentación en Ciudad de México era vista como un paso importante en su proyección internacional. Según sus allegados, el concierto del 15 de septiembre lo dejó entusiasmado y con expectativas para abrirse un espacio en el mercado latino.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.