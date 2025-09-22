En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Claudia Sheinbaum dice que México está investigando la desaparición de B-King y Regio Clown

Claudia Sheinbaum dice que México está investigando la desaparición de B-King y Regio Clown

La mandataria mexicana respondió al pedido del presidente Petro para atender el caso de desaparición de los artistas colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
B-King y Regio Clown.
B-King y Regio Clown.
Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad