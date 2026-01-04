En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Aparecen primeras imágenes de Cilia Flores tras su llegada a Nueva York junto a Nicolás Maduro

Aparecen primeras imágenes de Cilia Flores tras su llegada a Nueva York junto a Nicolás Maduro

Las imágenes muestran a Cilia Flores y a Nicolás Maduro dentro de instalaciones federales en Nueva York, luego de su traslado desde Venezuela.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de ene, 2026
Aparecen primeras imágenes de Cilia Flores tras su llegada a Nueva York junto a Nicolás Maduro
El material gráfico se conoció pocas horas después de que se informara sobre la llegada del matrimonio a territorio estadounidense. -
Redes sociales

