Minuto a minuto a un día de la crisis en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por EE. UU.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Venezuela atraviesa uno de los episodios más graves de su historia reciente, tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos y su traslado a territorio estadounidense, donde permanece detenido en una cárcel de Nueva York. La operación, ejecutada durante la madrugada del sábado, incluyó bombardeos sobre objetivos militares en Caracas y zonas cercanas, así como el despliegue de comandos que ingresaron al país y detuvieron al mandatario y a su esposa.
Washington sostiene que la acción fue resultado de meses de inteligencia y que no enfrentó resistencia directa durante el arresto. Horas después, el gobierno estadounidense anunció que Maduro enfrentará cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, mientras el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control del proceso político y administrativo en Venezuela, sin detallar el alcance ni la duración de esa intervención.