Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Minuto a minuto a un día de la crisis en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por EE. UU.

Minuto a minuto a un día de la crisis en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por EE. UU.

La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses se dio el 3 de enero de 2026 durante una operación militar ejecutada en Caracas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de ene, 2026
Minuto a minuto a un día de la crisis en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por EE.UU.
Venezuela atraviesa uno de los episodios más graves de su historia reciente, tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. -
AFP

