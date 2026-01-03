Video: lo que dijo Nicolás Maduro tras su captura y llegada a Nueva York

El presidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó este sábado en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas. El mandatario, extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada de este 3 de enero, aterrizó por la tarde en el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.

A Maduro se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

De allí, fue trasladado en helicóptero a Manhattan donde lo esperaba un importante contingente policial. El mandatario venezolano será llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.



Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo. Por su captura el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares.



El ahora capturado, a su llegada a Nueva York y en las que son las primeras palabras que se conocen desde su detención, les dijo a los agentes que lo rodeaban: “Good night, happy new year”. Posteriormente, siguió con su camino rumbo al helicóptero donde sería trasladado a un centro policial.

¿Cómo fue arrestado y extraído el presidente Maduro?

Nadie sabía con exactitud dónde se alojaba el presidente venezolano, ya que se rumoreaba que había estado cambiando de residencia con frecuencia en los últimos meses. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó haber seguido la operación para capturarlo en directo, "como si fuera un programa de televisión".

"Estaba en un lugar muy vigilado (...). De hecho, era como una fortaleza", declaró, explicando que Maduro había intentado ingresar en "una zona de seguridad rodeada de acero sólido", pero que "lo atraparon" antes de que pudiera hacerlo.

"Se rindieron sin oponer resistencia", declaró posteriormente el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. Además, el presidente estadounidense publicó una foto en su red Truth Social en la que Maduro aparece esposado y con gafas que le cubren los ojos, a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, según aseguró.

