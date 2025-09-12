En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra y no necesitará telescopio para verlo

Asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra y no necesitará telescopio para verlo

Este asteroide mide aproximadamente 375 metros de ancho. Hay varias profecías bíblicas que giran en torno a este cuerpo celeste. ¿Por qué se llama Apophis?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:39 a. m.
Comparta en:
Asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra
Asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra y no necesitará un telescopio para verlo -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad