En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tank, el hacker más buscado, revela cómo operan bandas de cibercrimen: "No se puede tener amigos"

Tank, el hacker más buscado, revela cómo operan bandas de cibercrimen: "No se puede tener amigos"

Desde prisión, el hacker Vyacheslav Penchukov dio detalles de cómo creció su vida criminal y cómo funcionan los ataques cibernéticos.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Tank, hacker
Tank se convirtió en el líder de dos grandes bandas de cibercrimen -
Foto: FBI / Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad