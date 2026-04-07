Revelan las primeras fotos desde la cara oculta de la Luna tomadas por la misión Artemis II

La Casa Blanca, a través de sus redes sociales, reveló las primeras fotos tomadas desde la cara oculta de la Luna, a donde llegaron el pasado lunes los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la Nasa, batiendo el récord de los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra. La tripulación ya se encuentra de regreso tras orbitar el satélite natural, y se espera que llegue el próximo viernes.

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"Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado", aseguró la Casa Blanca al revelar una foto del eclipse de Sol que pudo observar la misión, el cual duró alrededor de una hora y permitió ver la Luna totalmente oscura.

Al compartir la primera foto desde la cara oculta de la Luna tomada desde la nave, las autoridades de Estados Unidos mencionaron: "La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar".



Fotos del eclipse presenciado por la misión Artemis II. Nasa

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Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II —el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula. En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la Nasa en Houston (Texas) por 40 minutos, pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.

En dicho lapso de incomunicación, los astronautas alcanzaron la distancia más alejada de la Tierra, un récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación, y el punto más cercano a la Luna de la misión, unos 6.545 kilómetros (4.067 millas) desde la nave hasta la superficie. La tripulación informó a la Nasa sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna, pues tonos de marrón y azul que pueden percibirse de cerca ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

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