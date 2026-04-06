El primer mensaje de los astronautas de Artemis II tras atravesar la Luna: "Es increíble"

Este 6 de abril marcó una fecha clave para la humanidad en la misión Artemis II. Este lunes concluyó la etapa de observación lunar, parte crucial del viaje. En cuestión de solo siete horas, la tripulación alcanzó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una misión tripulada y la observación de la cara oculta de la Luna.



Este último logro captó la atención mundial, ya que fue el único momento en que la tripulación de la nave Orión quedó completamente incomunicada durante 40 minutos, mientras sobrevolaban la cara oscura del satélite natural. Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen estuvieron completamente solos, sin las voces que provenían desde la Tierra, específicamente desde Houston, donde se encuentra el centro de control de la NASA. Durante esos minutos de silencio, los astronautas estudiaron la cara oculta de la Luna mediante fotografías y observación directa desde las ventanas de la cápsula.



Este fenómeno de incomunicación es común en este tipo de misiones, pero sigue siendo un momento significativo. "Mientras nos preparamos para quedarnos sin comunicación de radio, aún vamos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes ahí abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos, desde la Luna. Los veremos en el otro lado", dijo Victor Glover antes de perder la señal.

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El emotivo mensaje de Christina Koch tras recuperar la comunicación

Después de 40 minutos de silencio en la cabina de Orión, o Integrity (como decidió bautizarla la tripulación), Christina Koch tomó la vocería para reportar el regreso de la señal y dijo: “Es increíble escuchar de nuevo de la Tierra. A Asia, África y Oceanía, estamos mirando de vuelta hacia ustedes. Los escuchamos. Pueden mirar arriba hacia la Luna ahora mismo”.

"We will always choose each other."



Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Koch también dio un adelanto optimista sobre el futuro de la ciencia y la exploración espacial, con miras a que la humanidad regrese con más frecuencia al satélite natural. Habló de tecnología, ciencia y avances, pero afirmó que siempre elegirán la Tierra como hogar. “Dije que no nos alejamos de la Tierra, pero que también la visitamos. Y eso es verdad. Vamos a explorar, vamos a construir, vamos a construir barcos, vamos a visitar de nuevo. Vamos a construir puentes de ciencia, vamos a conducir rovers, vamos a hacer radioastronomía, vamos a fundar compañías, vamos a impulsar la industria, vamos a inspirar”, afirmó la astronauta.



La astronauta, ingeniera eléctrica y física estadounidense cerró su intervención con un mensaje sobre el planeta: “La integridad de la Tierra es un sistema único, frágil e interconectado (...) estamos felices de decir que copiamos”.



María Paula Rodríguez Rozo

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